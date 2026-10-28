Nâng tầm cây chè gắn với phát triển du lịch

Cây chè từ lâu đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 14,5 nghìn ha chè đang cho thu hoạch, tập trung tại các địa phương có truyền thống trồng chè như Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Ba, Thanh Thủy (cũ)...

Diện tích chè có năng suất, chất lượng cao chiếm trên 95% tổng diện tích chè toàn tỉnh. Trong đó, các giống chè lai như LDP1, LDP2, PH1... chủ yếu phục vụ chế biến chè đen xuất khẩu sang thị trường Trung Đông và châu Á.

Những vùng chè tập trung tại Minh Đài, Long Cốc, Thanh Ba, Thanh Sơn, Tu Vũ... góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho hàng nghìn hộ dân.

Bên cạnh các giống chè phục vụ chế biến chè đen, những giống chè đặc sản như Kim Tuyên, Bát Vân Tiên, Ô long... được sử dụng để chế biến chè xanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển các sản phẩm OCOP.

Việc ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong thu hoạch chè tại xã Minh Đài góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Toàn tỉnh hiện có 593 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có gần 100 sản phẩm từ chè. Đáng chú ý, trong số các sản phẩm chè được công nhận đạt hạng OCOP, có hơn 20 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu chè Phú Thọ.

Nhiều sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên đã có mặt tại các siêu thị, trung tâm thương mại và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu.

Với hơn 1.000 cơ sở sản xuất, chế biến chè, mỗi năm Phú Thọ cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế hàng trăm nghìn tấn chè đen cùng hàng trăm tấn chè xanh, mang lại nguồn thu đáng kể cho người trồng chè và các cơ sở chế biến.

Sản phẩm chè Quý Lê đạt chứng nhận OCOP 3 sao tại xã Long Cốc, góp phần xây dựng thương hiệu chè sạch, tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu chè Phú Thọ, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, phát triển vùng nguyên liệu đến quảng bá sản phẩm và bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó chú trọng phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. Qua đó, thương hiệu chè của tỉnh từng bước được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tận dụng lợi thế đất đồi tại các địa phương miền núi, nghề trồng chè tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ dân và góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết trong sản xuất nhằm chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng, phát triển các nhãn hiệu sản phẩm gắn với bảo hộ sở hữu trí tuệ và mở rộng mô hình sản xuất, chế biến chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại những vùng có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cũng được chú trọng.

Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp tham quan, trải nghiệm đồi chè đang mở ra hướng đi mới tại các vùng chè như Long Cốc, Minh Đài.

Đặc biệt, các mô hình sản xuất chè thuộc Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp” (QSEAP) đã được triển khai tại các huyện trọng điểm trước đây, góp phần tạo nền tảng phát triển vùng chè hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới gắn với cây chè được hình hành, hứa hẹn giải quyết việc làm và tạo ra giá trị kinh tế tối ưu trên các vùng chè.

Những năm qua, tại nhiều địa phương cũng tập trung triển khai các giải pháp phát triển cây chè theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và gắn với phát triển du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại vùng chè xã Long Cốc, góp phần quảng bá cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Tại các địa phương có thế mạnh về chè như Long Cốc, Minh Đài, cây chè được xác định là cây trồng chủ lực, đồng thời là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch trải nghiệm. Những đồi chè xanh mướt, cảnh quan đặc trưng cùng hoạt động sản xuất truyền thống tạo điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm canh tác, tìm hiểu quy trình chế biến và thưởng thức sản phẩm chè địa phương.

Phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và vùng nguyên liệu tập trung, kết hợp đầu tư hạ tầng, ứng dụng chuyển đổi số và phát triển chế biến sâu, các địa phương đang từng bước nâng cao giá trị cây chè theo hướng bền vững. Việc gắn sản xuất chè với phát triển du lịch không chỉ mở rộng sinh kế, tạo nguồn thu nhập mới cho người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, xây dựng điểm nhấn du lịch đặc trưng của Phú Thọ.

Minh Tự