Xây dựng đời sống văn hóa ở Trung Sơn

Từ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xã Trung Sơn đang từng bước tạo dựng diện mạo mới, trong đó quan tâm đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động an sinh xã hội và bảo tồn giá trị truyền thống ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng Trung Sơn phát triển bền vững, giàu bản sắc.

Các câu lạc bộ văn nghệ của xã Trung Sơn trình diễn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Ở xã Trung Sơn, sự phát triển không chỉ được đo bằng những công trình mới hay các chỉ tiêu kinh tế, mà còn hiện hữu trong sự đồng thuận của người dân, trong những hoạt động cộng đồng và cách mỗi người chung tay xây dựng quê hương. Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và gắn các phong trào văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Xây dựng đời sống văn hóa ở Trung Sơn được triển khai gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong những tháng đầu năm, xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương. Các hoạt động văn nghệ, thể thao chào năm mới, tuyên truyền các sự kiện chính trị, tham gia phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. Đáng chú ý, xã đã tổ chức Lễ khánh thành điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu Đâng với tên gọi “Trung Sơn điểm đến yêu thương”. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch mà còn mở ra hướng gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của cộng đồng. Bởi vậy, trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, địa phương xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. Đó cũng là cách xã Trung Sơn biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh, tạo sự gắn kết cộng đồng.

Sự đồng thuận còn được Trung Sơn thể hiện qua công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai đầy đủ, kịp thời. 6 tháng đầu năm, địa phương đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, trao 1.034 suất quà với tổng số tiền 502 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn; bàn giao 4 căn nhà cho các đối tượng thuộc diện xóa nhà tạm và vận động hỗ trợ xóa nhà tạm cho 7 hộ gia đình khó khăn. Những con số đó không chỉ mang ý nghĩa vật chất, đằng sau mỗi phần quà, mỗi căn nhà được hỗ trợ là sự sẻ chia, là tình làng nghĩa xóm và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện. Địa phương tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc, trưởng các điểm nhóm tôn giáo; tổ chức cho người có uy tín đi trao đổi, học tập kinh nghiệm. Sự đoàn kết vì thế không phải khẩu hiệu chung chung mà được vun đắp từ chính những chính sách cụ thể, những cuộc gặp gỡ, những hoạt động cộng đồng và sự sẻ chia.

Xã Trung Sơn đang đứng trước yêu cầu phát triển mới. Cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, giáo dục, y tế và chuyển đổi số, địa phương xác định văn hóa phải tiếp tục được đặt ở vị trí quan trọng trong đời sống cộng đồng. Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Từ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đến xây dựng điểm du lịch cộng đồng; từ chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo đến phát huy vai trò người có uy tín; từ vận động Nhân dân tham gia các phong trào đến bảo tồn những giá trị truyền thống, Trung Sơn đang tạo nên một mạch nối để phát triển bền vững: Lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy đoàn kết làm sức mạnh và lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần cho phát triển. Định hướng này giúp cộng đồng gắn kết và tạo động lực vươn lên trong tương lai.

Hạnh Thúy