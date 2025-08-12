Nên uống cà phê vào thời điểm nào sau khi thức dậy?

Cà phê không chỉ là thức uống có lợi cho sức khỏe mà còn có tác động tích cực đến sức khỏe và tinh thần của nhiều người nếu uống đúng cách, đúng thời điểm.

1. Thời điểm uống cà phê sau khi thức dậy giúp tăng cảm xúc tích cực

Caffeine, đặc biệt là trong cà phê, nổi tiếng với tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương dẫn đến tăng cường hiệu suất nhận thức và thay đổi trạng thái tình cảm. Mặc dù những tác động này đã được nghiên cứu rộng rãi trong môi trường phòng thí nghiệm nhưng trên thực tế chưa được khám phá đầy đủ.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffeine nhất thời và trạng thái tình cảm trong bối cảnh tự nhiên. Họ đã phát hiện caffeine có liên quan đáng tin cậy đến việc tăng tâm trạng tích cực.

Đáng chú ý, mức độ liên hệ giữa caffeine và cảm xúc tích cực phụ thuộc vào thời gian kể từ khi thức dậy, mạnh nhất trong vòng 2,5 giờ đầu sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Nghiên cứu cho rằng, tác dụng nâng cao tâm trạng của caffeine một phần bắt nguồn từ việc chặn các thụ thể adenosine trong não, làm giảm các tín hiệu mệt mỏi và tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh cảnh giác như dopamine.

Uống cà phê sau khi thức dậy buổi sáng giúp tăng cảm xúc tích cực.

2. Cách uống cà phê buổi sáng có lợi cho sức khỏe

Thời điểm phù hợp nhất

Uống cà phê vào buổi sáng đã được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe não bộ, hỗ trợ sự tỉnh táo và sự tập trung, cho phép chúng ta làm việc hiệu quả và đưa ra quyết định tốt hơn.

Vì caffeine có thể giúp gia tăng cảm xúc tích cực phấn chấn trong vòng 2,5 giờ đầu sau khi thức dậy nên uống trong khoảng 1-2 tiếng sau khi thức dậy sẽ giúp duy trì sự tỉnh táo, tránh làm cơ thể phụ thuộc vào caffeine quá mức.

Uống cà phê khi đã ăn nhẹ

Cà phê có thể kích thích sản xuất acid trong dạ dày nên nếu uống cà phê khi bụng rỗng có thể gây khó chịu và có hại cho những người có vấn đề về dạ dày, trào ngược acid. Chúng ta nên ăn một bữa sáng nhẹ nhàng trước khi thưởng thức cà phê.

Ưu tiên cà phê đen không đường

Đây là cách tốt nhất để hấp thụ các chất chống ô xy hoá trong cà phê mà không nạp thêm calo không cần thiết. Tránh thêm đường, sữa đặc hoặc kem béo vì chúng dễ gây tăng cân và khiến đường huyết tăng đột ngột.

Kiểm soát lượng caffeine tiêu thụ

Hầu hết các tổ chức y tế đều khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương với khoảng 3-4 tách cà phê thông thường.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đối với hầu hết người lớn, sử dụng 400 mg caffeine một ngày thường không liên quan đến tác dụng tiêu cực.

Chú ý phản ứng của cơ thể

Uống quá liều caffeine thể gây ra các tác dụng phụ tiêu cực, hoặc trong một số trường hợp nhạy cảm với caffeine tác dụng này có thể nghiêm trọng. Do đó, khi sử dụng cà phê, nên chú ý xem phản ứng của cơ thể (đặc biệt là liều lượng và thời điểm uống). Nếu có các dấu hiệu như bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, khó chịu đường tiêu hóa, hoặc mất ngủ... sau khi uống thì cần điều chỉnh hoặc ngừng sử dụng.

3. Một số người nên thận trọng khi dùng cà phê

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng cà phê không phù hợp với tất cả mọi người. Đối với những trường hợp bị lo lắng, mất ngủ, tăng huyết áp, có vấn đề về dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú... cách tốt nhất nên tham khảo tư vấn của bác sĩ nếu đang trong tình trạng này.

Đối với trẻ em, theo Viện Hàn lâm Tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên Hoa Kỳ (AACAP), không có liều lượng caffeine an toàn nào được chứng minh cho trẻ em. Hiện tại các bác sĩ nhi khoa khuyên không nên dùng caffeine cho trẻ em dưới 12 tuổi.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)