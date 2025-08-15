Ngăn chặn nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết (SXH) trên cả nước, ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động từ sớm, từ cơ sở nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không để dịch lan rộng.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quản lý của đơn vị ghi nhận 2 ca mắc SXH, trong đó có 1 ca ngoại lai và 1 ca mắc là người xã Nguyệt Đức. Ngay khi phát hiện ca bệnh tại địa phương, trung tâm đã hướng dẫn trạm y tế xã tiến hành điều tra, xác minh, giám sát ca bệnh; thực hiện giám sát véc tơ tại khu vực có ca bệnh để đánh giá chỉ số BI (chỉ số muỗi truyền bệnh), qua đó có cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Cán bộ Trạm Y tế Trung Kiên tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại hộ dân.

Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc cho biết: Ngay từ đầu năm, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh SXH trên địa bàn. Hằng tháng, các trạm y tế được hướng dẫn giám sát véc tơ tại cộng đồng, phát hiện sớm nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Khi có ca bệnh, trung tâm cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ cơ sở xử lý ổ dịch đúng quy trình, giám sát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ. Các điểm nghi ngờ có dịch được giám sát liên tục trong vòng 14 ngày; nếu không phát hiện thêm ca bệnh mới sẽ đủ điều kiện kết thúc ổ dịch theo quy định. Thực hiện hướng dẫn của trung tâm, các trạm y tế chủ động tham mưu với UBND xã tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Loại bỏ vật dụng chứa nước có lăng quăng, bọ gậy; ngủ màn, mặc quần áo dài; tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch... Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ, triệu chứng và các biện pháp phòng bệnh SXH.

Thời tiết mưa nhiều xen kẽ nắng nóng kéo dài như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh SXH sinh sôi, phát triển. Theo thống kê của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, chỉ tính từ ngày 20 - 25/7, cả nước ghi nhận hơn 3.300 trường hợp mắc SXH. Tại tỉnh ta, từ đầu năm đến hết tháng 7 đã ghi nhận 35 ca mắc, chưa có trường hợp tử vong. Bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ gây biến chứng nguy hiểm. Ở miền Bắc, bệnh thường bùng phát từ tháng 6 - 11 hằng năm. Sự chung tay của cộng đồng đóng vai trò then chốt để ngăn chặn nguy cơ bệnh lây lan, bùng phát.

Trước diễn biến phức tạp của dịch SXH, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh; điều tra, xử lý ngay khi xuất hiện ổ dịch; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy tại khu dân cư, trường học, công trường, nhà trọ; phun hóa chất diệt muỗi tại nơi có ca bệnh. Song song đó, ngành Y tế dự trữ sẵn sàng hóa chất, trang thiết bị và nhân lực để ứng phó mọi tình huống. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh rà soát quy trình tiếp nhận, phân loại bệnh nhân, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền, máu, chế phẩm máu; tập huấn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXH cho nhân viên y tế; vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi tại bệnh viện. Bên cạnh đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phối hợp các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình SXH trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch; thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chủ động giám sát, phát hiện ca bệnh nghi ngờ đầu tiên tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi để người dân biết và phối hợp thực hiện. Trung tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội cơ động phòng, chống dịch; đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng khi có dịch xảy ra; tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh SXH, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc giám sát, truyền thông và xử lý ổ dịch cũng như các tình huống y tế khẩn cấp. Cùng với sự chủ động của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH, góp phần không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, chung tay bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Thúy Hường