Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2026

Ngày 25/1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 4, Agribank Chi nhánh Phú Thọ khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025.

Năm 2025, quy mô hoạt động đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 15% so với đầu năm; Hoạt động tín dụng tăng trưởng an toàn, hiệu quả, chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới mức Agribank giao. Công tác dịch vụ, tài chính và quản trị điều hành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Agribank Chi nhánh Phú Thọ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank Việt Nam về định hướng, kế hoạch năm 2026. Đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế về huy động vốn, tín dụng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và kỷ cương điều hành.

Theo đó, Agribank Chi nhánh Phú Thọ phấn đấu mục tiêu nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay tăng tối thiểu từ 12-15%; thu dịch vụ đạt 97 tỷ đồng trở lên; hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp này, Agribank Chi nhánh Phú Thọ đã trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Trước đó, Agibank Chi nhánh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị người lao động và phát động các phong trào thi đua năm 2026.

Đức Anh