Ngành y tế nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Sau hợp nhất 3 tỉnh, khối lượng công việc và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế tăng mạnh. Trước yêu cầu đó, ngành Y tế Phú Thọ đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao tính chính xác, thuận tiện và tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với phương châm “Nhanh gọn, chính xác thuận lợi, an toàn, hiệu quả”, ngay từ đầu năm, ngành y tế đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chính phủ và tỉnh tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức; ban hành văn bản tham mưu UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình/một phần; triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết TTHC.

Hướng dẫn người dân lấy số thứ tự bằng máy tự động tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC, lãnh đạo ngành gương mẫu thực hiện trước theo hướng đơn giản, thuận tiện, chính xác; từ đó làm thay đổi căn bản ý thức đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành y tế tỉnh, và trên thực tế đã thực sự cải tiến lề lối làm việc theo hướng khoa học hơn, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời chính xác và thông suốt; tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.

Hiện tại, bộ phận “Một cửa” tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của 3 khu vực, Sở Y tế đã bố trí 2 cán bộ/khu vực, các cán bộ đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị (máy tính, máy in... có kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia) để tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định, đảm bảo 100% kết quả giải quyết TTHC của Sở Y tế được thực hiện số hóa, chữ ký số và lưu trữ vào kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Cụ thể, nếu như việc đổi, cấp giấy chứng nhận hành nghề Y - Dược và chứng nhận đảm bảo chất lượng ATTP trước đây, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày trả kết quả kéo dài từ 3 đến 4 tuần, thì đến nay giảm xuống 1-2 tuần. 100% bệnh viện công lập và trung tâm y tế khu vực trong tỉnh đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, tích hợp ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thiểu tối đa các loại sổ khám giấy rườm rà. Hầu hết TTHC được chuyển tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Phú Thọ theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Y tế đã tiếp nhận trên hệ thống Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế là 5.103 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 5.096 hồ sơ, 7 hồ sơ chuyển qua dịch vụ bưu chính. Số lượng hồ sơ đã giải quyết đạt 4.521 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 4.465 hồ sơ, đạt 87,4%/tổng hồ sơ tiếp nhận; hồ sơ quá hạn chỉ còn 56 hồ sơ; 425 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết...

Lũy kế, đến nay ngành y tế đã khởi tạo gần 1.035.636 sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt tỷ lệ 26,15%; liên thông 19.180 giấy chuyển tuyến, 42.565 giấy hẹn khám lại; liên thông dữ liệu phục vụ hành chính công năm 2025; 60/60 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ đối với người lái xe đã liên thông được 265.798 kết quả khám sức khỏe lái xe; 63 cơ sở khám, chữa bệnh phát sinh dữ liệu giấy chứng sinh với tổng số 117.764 giấy; 32 cơ sở khám, chữa bệnh phát sinh dữ liệu giấy báo tử với tổng số 1.018 giấy...

Ngoài ra, ngành còn tiếp đón tư vấn, hướng dẫn trả lời hàng trăm lượt đối tượng đến hỏi về chế độ chính sách khám, giám định sức khỏe theo chế độ BHXH, BHYT (không kể đối tượng đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện có thẻ BHYT). Quá trình tiếp nhận hồ sơ của người bệnh BHYT khi ốm đau tại bệnh viện đăng ký trình tự và giải quyết sớm, công khai trên bảng điện tử trả kết quả ngay trong ngày.

Hướng dẫn người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường.

Đến nay, 100% văn bản của ngành đã được ký số điện tử; việc gửi, nhận văn bản hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản đạt mức 5/7 theo tiêu chí đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử và bệnh viện thông minh.

Tỷ lệ hồ sơ số hóa đầu vào đạt 100%, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 85,3%. Vì vậy, khi có dịch bệnh xảy ra việc chỉ đạo thống nhất, nhanh nhạy, đảm bảo kịp thời từ Sở Y tế tới các đơn vị và cán bộ, nhân viên, không để bùng phát thành dịch lớn gây thiệt hại về người và lây lan trong cộng đồng.

Thầy thuốc Ưu tú Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng ở ngành Y tế đã có sự đổi mới sâu sắc, toàn diện, ngành sẽ tiếp tục duy trì triển khai thật tốt công tác cải cách TTHC. Tiếp tục rà soát những văn bản không còn phù hợp để sửa đổi hoặc bãi bỏ, nhằm rút ngằn thời gian, giảm thiểu chi phí cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời bố trí, sử dụng tạo điều liện cho đi học nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

Xuân Hùng