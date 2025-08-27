Người dân đội mưa từ sáng sớm, chọn chỗ ngồi đẹp chờ xem diễu binh A80

Sáng 27/8, bất chấp thời tiết mưa lớn tại Hà Nội, hàng trăm người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... để chọn vị trí đẹp chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành dự kiến diễn ra vào lúc 21 giờ tối cùng ngày.

Từ sáng sớm, các tuyến đường gần Quảng trường Ba Đình đã chật kín người dân che ô dù, mặc áo mưa ngồi giữ chỗ chờ xem diễu binh vào buổi tối cùng ngày.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ tờ mờ sáng, nhiều gia đình đã mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ và sẵn sàng đội mưa, ngồi chờ hàng giờ đồng hồ với tâm thế háo hức.

Người dân ngồi chờ tại ngã tư phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo.

Phố Nguyễn Thái Học.

Chị Lương Thị Hoàn (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đến đường Hùng Vương cùng người thân từ 4 giờ sáng để chờ xem diễu binh.

Chị Lương Thị Hoàn (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ: "Gia đình tôi bay ra Hà Nội từ chiều hôm qua, sáng nay 4 giờ đã có mặt tại đường Hùng Vương để tìm chỗ ngồi. Dù trời mưa, cả nhà vẫn quyết tâm ở lại đến tối để được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh. Đây là dịp rất hiếm, nếu bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới có cơ hội nữa."

Người dân chải bạt, đặt ghế giữ chỗ trên tuyến đường Nguyễn Thái Học nơi các khối diễu binh đi ngang qua.

Giao lộ đường Hùng Vương và Trần Phú đã chật kín chỗ.

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tham gia sơ duyệt có các lực lượng vũ trang như Quân đội, Công an, cùng đại diện của các đoàn thể, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dân tại các khu vực tập trung đông người. Mặc dù mưa kéo dài trong nhiều giờ buổi sáng, khu vực Quảng trường Ba Đình vẫn sôi động với không khí rộn ràng, kỳ vọng.

Nhiều người dân đến trễ tìm chỗ để đứng.

Người dân háo hức chờ xem diễu binh.

Chị Nguyễn Thị Minh Hồng, ngụ Xuân Mai, TP Hà Nội đến từ 5 giờ sáng giữ chỗ chờ xem diễu binh.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 21 giờ tối nay, với lộ trình diễu hành qua nhiều tuyến phố trung tâm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn, không chen lấn xô đẩy và giữ gìn vệ sinh chung sau khi sự kiện kết thúc.

Người dân đội mưa chờ xem diễu binh.

Sự háo hức của người dân giữa thời tiết không thuận lợi một lần nữa thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự quan tâm đặc biệt đến các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử - chính trị của đất nước. Đây cũng là minh chứng sinh động cho mối liên kết bền chặt giữa nhân dân và các lực lượng bảo vệ Tổ quốc trong những dịp trọng đại.

