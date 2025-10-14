Đại uý Công an xã Mai Hạ kịp thời hiến máu cứu thai phụ

Thông tin từ Công an xã Mai Hạ, vào khoảng 12h00 ngày 13/10/2025, Công an xã Mai Hạ đã nhận được thông tin về việc sản phụ Vì Thị Trang đang thực hiện sinh mổ cháu thứ 3 tại Trung tâm y tế khu vực Mai Châu gặp nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa vì mất máu.

Ngay lập tức, Chỉ huy Công an xã đã phát thông báo nội bộ. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, Đại úy Nguyễn Bảo Ngọc - cán bộ của đơn vị, người có cùng nhóm máu AB, đã không chần chừ, nhanh chóng đến bệnh viện thực hiện hiến máu. Nhờ đó, ca mổ được thực hiện kịp thời, cứu sống sản phụ Vì Thị Trang thoát cơn nguy kịch. Hiện tình hình sức khỏe của thai phụ đang hồi phục tích cực.

Đại úy Nguyễn Bảo Ngọc, Công an xã Mai hạ hiến máu cứu sản phụ thoát khỏi cơn nguy hiểm

Hành động dũng cảm, nhân ái của Đại úy Nguyễn Bảo Ngọc là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, thể hiện tấm lòng nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ CAND. Nghĩa cử ấy không chỉ góp phần cứu sống sản phụ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, hết lòng vì dân, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đinh Thắng