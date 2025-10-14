Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại uý Công an xã Mai Hạ kịp thời hiến máu cứu thai phụ

Thông tin từ Công an xã Mai Hạ, vào khoảng 12h00 ngày 13/10/2025, Công an xã Mai Hạ đã nhận được thông tin về việc sản phụ Vì Thị Trang đang thực hiện sinh mổ cháu thứ 3 tại Trung tâm y tế khu vực Mai Châu gặp nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa vì mất máu.

Ngay lập tức, Chỉ huy Công an xã đã phát thông báo nội bộ. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, Đại úy Nguyễn Bảo Ngọc - cán bộ của đơn vị, người có cùng nhóm máu AB, đã không chần chừ, nhanh chóng đến bệnh viện thực hiện hiến máu. Nhờ đó, ca mổ được thực hiện kịp thời, cứu sống sản phụ Vì Thị Trang thoát cơn nguy kịch. Hiện tình hình sức khỏe của thai phụ đang hồi phục tích cực.

Đại uý Công an xã Mai Hạ kịp thời hiến máu cứu thai phụ

Đại uý Công an xã Mai Hạ kịp thời hiến máu cứu thai phụ

Đại úy Nguyễn Bảo Ngọc, Công an xã Mai hạ hiến máu cứu sản phụ thoát khỏi cơn nguy hiểm

Hành động dũng cảm, nhân ái của Đại úy Nguyễn Bảo Ngọc là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, thể hiện tấm lòng nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ CAND. Nghĩa cử ấy không chỉ góp phần cứu sống sản phụ mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an gần dân, hết lòng vì dân, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an xã Nguy hiểm tính mạng Hiến máu Sản phụ thông tin Trung tâm Thiếu máu Nghĩa cử cao đẹp kịp thời Tinh thần
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long