Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, hồi 15 giờ ngày 14/10

Ngày 14/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7843/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình. Qua đó, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15h00, ngày 14/10/2025.

Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình, hồi 15 giờ ngày 14/10

Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Hiện, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,4 m, mực nước hạ lưu 9,78 m, lưu lượng về hồ 3.457 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.177 m3/s.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu, các tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc.

Rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Nguồn TTXVN/Vietnam+

