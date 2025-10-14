Tiếp nhận, ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão

Ngày 14/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão với tổng số tiền 360 triệu đồng và 500 kg gạo của các đơn vị: Ngân hàng chính sách xã hội (300 triệu đồng); Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (50 triệu đồng); Hệ thống Nha khoa Trần Phú (10 triệu đồng) và cá nhân Ông Hà Thiên Văn- Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) ủng hộ 500kg gạo.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “Tương thân tương ái”, ‘Nhường cơm xẻ áo”, tính đến thời điểm này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa bão 20 tỉ đồng (trong đó Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ 15 tỷ đồng, Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội 5 tỷ đồng).

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận sự chung tay, góp thêm nguồn lực cùng sẻ chia cả vật chất lẫn tinh thần của các tập thể, cá nhân đã tiếp sức cho nhân dân tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp nhận tài trợ của các đơn vị và cá nhân

Hương Giang