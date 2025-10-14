Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiếp nhận, ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão

Ngày 14/10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão với tổng số tiền 360 triệu đồng và 500 kg gạo của các đơn vị: Ngân hàng chính sách xã hội (300 triệu đồng); Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (50 triệu đồng); Hệ thống Nha khoa Trần Phú (10 triệu đồng) và cá nhân Ông Hà Thiên Văn- Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) ủng hộ 500kg gạo.

Tiếp nhận, ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “Tương thân tương ái”, ‘Nhường cơm xẻ áo”, tính đến thời điểm này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa bão 20 tỉ đồng (trong đó Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ủng hộ 15 tỷ đồng, Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội 5 tỷ đồng).

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận sự chung tay, góp thêm nguồn lực cùng sẻ chia cả vật chất lẫn tinh thần của các tập thể, cá nhân đã tiếp sức cho nhân dân tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Tiếp nhận, ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp nhận tài trợ của các đơn vị và cá nhân

Tiếp nhận, ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão

Tiếp nhận, ủng hộ khắc phục hậu quả sau mưa bão

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Ủng hộ Triệu Ngân hàng chính sách xã hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tiếp nhận Vĩnh Phúc Trần Phú Việt Trì Khắc phục hậu quả mưa bão
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long