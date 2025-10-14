Xã hội
Trao 600 suất quà cho bà con vùng lũ

Mới đây, Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình đã tổ chức chương trình “Hướng về đồng bào vùng lũ” tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh.

Câu lạc bộ thăm và tặng quà Nhân dân xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên...

Từ nguồn huy động tài trợ của các tập thể, cá nhân, Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình đã tặng 600 suất quà, tổng trị giá trên 200 triệu đồng cho Nhân dân xã Phú Bình, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên và xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh. Đây là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Hành động ý nghĩa, thiết thực này đã góp phần chung tay cùng với Nhân dân cả nước kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

... và thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình thôn Mai Trung, xã Xuân Cẩm tỉnh Bắc Ninh bị cô lập do nước lũ

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình được thành lập năm 2015 - là một trong những Câu lạc bộ hoạt động từ thiện sớm nhất của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ. Câu lạc bộ hiện có hơn 100 thành viên, tình nguyện viên, đa số là những người trẻ, đội tuổi từ 16 đến dưới 45 tuổi. Trong 10 năm qua, Câu lạc bộ Thiện nguyện Hòa Bình đã vận động được gần 14 tỷ đồng để hỗ trợ các trường hợp khó khăn điều trị bệnh hiểm nghèo; xây nhà tình thương; tặng cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ đồng bào bị bão lũ, thiên tai.

Dương Liễu


