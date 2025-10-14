Giữ gìn và phát triển thương hiệu “Gà Lạc Sơn”

Đặc điểm địa hình đồi núi, không khí trong lành, mát mẻ đã tạo môi trường thuận lợi cho giống gà ri bản địa sinh trưởng khỏe mạnh. Cùng với đó, thương hiệu “Gà Lạc Sơn” được gìn giữ, phát triển tại một số xã thuộc khu vực Hòa Bình cũ, nay là phía Nam tỉnh Phú Thọ.

Gà Lạc Sơn (gà mò) là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của một số xã vùng Nam Phú Thọ.

Duy trì hướng nuôi thả tự nhiên

Theo chia sẻ của bà con chăn nuôi các xã Lạc Sơn, Ngọc Sơn, Quyết Thắng, Mường Vang: “Giống gà ri Lạc Sơn (còn gọi là giống gà mò) được người Mường trong vùng nuôi dưỡng từ lâu đời, có đặc điểm ngoại hình dáng thanh, lông màu vàng rơm (gà mái), hoặc đỏ tía (gà trống), đầu nhỏ, mỏ vàng hoặc đen, chân nhỏ và nhờ vận động nhiều nên cơ thể săn chắc. Điểm khác biệt của gà Lạc Sơn là ở chất lượng với thịt dai, chắc, da thường màu vàng, khi ăn rất ngọt thịt và dậy mùi thơm đặc trưng”.

Chị Quách Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi gà Hương Nhượng, xã Lạc Sơn duy trì hướng nuôi thả tự nhiên trên vườn đồi.

Chị Quách Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi gà Hương Nhượng, xã Lạc Sơn cho biết: Việc duy trì cách nuôi thả tự nhiên và nguồn thức ăn dân dã là yếu tố quyết định chất lượng gà thịt.

Đối với các hộ thành viên HTX, để mở rộng quy mô, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa luôn chú trọng ứng dụng kỹ thuật kết hợp kinh nghiệm vốn có trong sản xuất. Từ đó, chọn phương thức chăn nuôi thả đồi để gà vận động, tìm kiếm thức ăn tự nhiên, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và cũng là nhằm cho thịt chắc, thơm ngon, chất lượng, hình thức bảo đảm.

Bên cạnh việc sử dụng đệm lót sinh học khử mùi hôi, tạo môi trường cho vật nuôi phát triển khỏe mạnh, nhiều hộ chăn nuôi còn quan tâm phòng, trừ bệnh cho đàn gà thả đồi bằng thảo dược chiết xuất từ tỏi, lá ổi, cây xạ đen... chữa trị các bệnh thường gặp ở gà, như tiêu chảy, viêm phế quản, sổ mũi truyền nhiễm... Nhờ vậy, sản phẩm gà ri Lạc Sơn luôn đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm.

Tăng giá trị, mở rộng thị trường

Tháng 11/2019, “Gà Lạc Sơn” được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu, giúp nâng cao khả năng quản lý chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời thể hiện thế mạnh của địa phương, tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Anh Bùi Văn Huế, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi và cung ứng gà Chí Thiện hướng dẫn các hộ gia đình cách phòng bệnh thường gặp ở gà.

Cùng với việc thành lập các HTX, tổ hợp tác, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đàn gà ri được chăn nuôi trong vùng chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Gà Lạc Sơn” ở các xã ngày càng được nhân lên. Điển hình là HTX chăn nuôi và cung ứng gà Chí Thiện - xã Quyết Thắng đã mở rộng vùng chăn nuôi vệ tinh với sự tham gia của hàng chục hộ thành viên, mỗi năm cung ứng hàng triệu con gà giống và sản lượng gà thịt cho thị trường.

Bên cạnh kênh tiêu thụ sản phẩm trên các chợ truyền thống, sản phẩm “gà Lạc Sơn” vươn ra thị trường lớn, có mặt ở nhiều cửa hàng nông sản sạch, điểm bán sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu OCOP, nhà hàng, siêu thị tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các HTX nỗ lực giới thiệu, quảng bá thương hiệu gà thịt Lạc Sơn trên sàn thương mại điện tử, cung ứng sản phẩm gà thịt đã được sơ chế, đóng gói, hút chân không.

Ngoài sản phẩm gà thịt được thị trường ưa chuộng, trứng gà ta Lạc Sơn nổi tiếng thơm ngon, luôn được mua với giá cao hơn so với trứng gà thông thường.

Hiện nay, vùng chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Gà Lạc Sơn” gồm các xã Lạc Sơn, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Yên Phú, Mường Vang. Thượng hiệu “Gà Lạc Sơn” tiếp tục khẳng định danh tiếng, chỗ đứng cũng như giá trị sản phẩm gà nuôi trong nhân dân. Theo đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn, việc bảo vệ, phát triển thương hiệu “Gà Lạc Sơn” đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Giống gà bản địa Lạc Sơn được đưa vào các chương trình thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển thương hiệu.

Giai đoạn 2021 – 2025, trong khuôn khổ các Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

Thông qua các tiểu dự án chăn nuôi gà ri Lạc Sơn với hình thức hỗ trợ con giống, nguồn thức ăn vật tư ban đầu đã thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã vươn lên, đồng thời góp phần nhân rộng, phát triển thương hiệu gà bản địa.

Bùi Minh