Giá vàng ngày 14/10 tăng mạnh, vàng miếng lập đỉnh 146,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 14/10 đồng loạt tăng mạnh, lập đỉnh mới, cùng chiều với giá vàng thế giới.

Mở cửa phiên sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2.800.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 2.300.000 đồng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên ngày hôm qua 13/10.

Cùng đà tăng mạnh, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu quanh mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2.900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

Trong khi đó, tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên “phố vàng” Trần Nhân Tông và đường Cầu Giấy, Hà Nội, một số thương hiệu vàng nổi tiếng đã treo biển “Tạm hết hàng các sản phẩm vàng nhẫn 9999, vàng miếng”, bên cạnh đó là thông báo “Tạm hết hàng các sản phẩm bạc đầu tư”. Theo chia sẻ của một số cơ sở kinh doanh vàng, những ngày qua, lượng người đến mua vàng chiếm đa số, trong khi rất ít người đến bán khiến nguồn cung bị hạn chế.

Giá vàng hôm nay 14/10 lập đỉnh mới, vàng miếng 146,4 triệu đồng/lượng. Ảnh TTXVN

Giá vàng trong nước ngày 14/10 tăng “phi mã” theo đà tăng của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.150 USD/Ounce, tăng khoảng 125 USD trong 24 giờ qua, đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 131,6 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia tài chính nhận định, giá vàng thế giới lập kỷ lục mới khi giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025 cũng là thông tin tích cực thúc đẩy đà tăng của giá vàng.

Thị trường vàng thế giới tuần này hướng chú ý vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về triển vọng kinh tế tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia Hoa Kỳ (NABE), đồng thời một số quan chức khác của Fed cũng sẽ có bài phát biểu trong tuần. Những động thái của Fed thường có tác động ngay đến giá vàng.

Trong nước, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã chính thức có hiệu lực từ 10/10/2025. Việc xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước trong việc xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng có thể tác động đến giá vàng miếng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm được coi là “mùa cưới hỏi”, nhu cầu mua vàng trong nước dự báo tăng mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo, khi nhu cầu mua vàng tăng cao, trong khi nguồn cung từ các cơ sở kinh doanh vàng khá hạn chế, sẽ dẫn đến tình trạng vàng giả, vàng kém chất lượng, vàng không rõ nguồn gốc, người dân cần hết sức cảnh giác, phòng ngừa.

