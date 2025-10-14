Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cấp bách khắc phục sạt lở và đê ngăn lũ chống ngập úng khu vực ven sông Đà

Sáng 14/10, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Hòa Bình và Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà trên địa bàn phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh và các đơn vị nhà thầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các Dự án nêu trên, đánh giá thực trạng tiến độ và những khó khăn đang gặp phải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đại biểu kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình

Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư trên 499,8 tỷ đồng. Tính đến nay, nguồn vốn bố trí từ đầu cho dự án được 294 tỷ đồng, đạt 58% so với tổng mức đầu tư, đã giải ngân được 276,476 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, vốn giải ngân khoảng 31,6 tỷ, đạt 63% kế hoạch vốn được giao, dự kiến đến 31/12/2025 giải ngân đạt hết số vốn còn lại đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Lũy kế giải ngân thi công xây lắp đạt 181,2 tỷ đồng, đạt khoảng 54% so với hợp đồng.

Về tiến độ thi công xây lắp khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 190 tỷ đồng. Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã cơ bản hoàn thành xong công tác kiểm kê, kiểm đếm theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kết luận sau buổi kiểm tra

Đối với Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà trên địa bàn phường Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh, kế hoạch vốn được giao từ đầu dự án đến năm 2025 trên 216 tỷ đồng. Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư chưa có kế hoạch gần 385 tỷ đồng. Giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay trên 141,2 tỷ đồng.

Dự án đã thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng toàn tuyến đê; thi công xong rà phá bom mìn đợt 1 khoảng 8,4km đầu tuyến. Nhà thầu đang triển khai thi công 4 gói thầu, đạt khoảng 30% so với hợp đồng.

Gói thầu số 10 - Cầu Ngòi Mại đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2,13ha của 56/56 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, số tiền 5,1 tỷ đồng. Gói thầu số 21 có chiều dài 6,2km đầu tuyến diện tích cần phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ 9,42ha của 344 hộ gia đình và 2 tổ chức, đã kiểm đếm 327 hộ gia đình.

Lãnh đạo phường Hòa Bình nêu ý kiến về vấn đề giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo Sở NN&MT phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc sau đó, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Hòa Bình và Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà trên địa bàn phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh. Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; xác định nguồn gốc đất; công tác lập bản đồ, phương án bồi thường hỗ trợ; một số hạ tầng chưa được di dời trên tuyến; công tác di dời đường điện.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Hòa Bình và Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà trên địa bàn phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh. Tuy nhiên theo đồng chí, hiện nay tiến độ thi công của 2 dự án chậm so với kế hoạch đề ra.

Đại diện Chủ đầu tư dự án cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải

Để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã, phường đẩy mạnh việc rà soát lại hồ sơ, thủ tục, các khu đất bố trí được tái định cư của các dự án. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Phía chủ đầu tư cần quyết tâm thực hiện các dự án đúng tiến độ, lưu ý quá trình triển khai không làm ảnh hưởng đến người dân; phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tiến độ thi công. Đẩy nhanh công tác thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư.

Các đơn vị thi công lập biểu đồ, tiến độ chi tiết đến cuối năm; bố trí thiết bị máy móc, con người tập trung đẩy nhanh tiến độ; tiếp tục triển khai các công việc đang thực hiện. Khắc phục khó khăn của thời tiết, vượt nắng, thắng mưa, đảm bảo thi công hoàn thành các dự án.

Hồng Trung