Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Sáng 14/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn km19 - km53 địa phận Hòa Bình). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa tại tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đến nay dự án Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đã triển khai 4 gói thầu, 20 mũi thi công trên tuyến với tổng giá trị thực hiện 382,5/8.332 tỷ đồng, đạt 4,59% giá trị hợp đồng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp ủy Đảng, chính quyền các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong tiếp tục chỉ đạo quyết liệt. Hiện, đã giải phóng mặt bằng tổng tuyến được 30,7/31,9 km, đạt 96%.

Chủ đầu từ và các địa phương đang tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; di chuyển đường điện phục vụ thi công; bố trí mỏ đất đắp...

Tại buổi kiểm tra, các địa phương kiến nghị: Cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước bố trí cho các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tạo điều kiện về nguồn vốn đầu tư giai đoạn hoàn thiện cho dự án. Ưu tiên bố trí và sắp xếp nhân sự kiểm đếm, lập phương án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích phục vụ di dời đường điện địa bàn các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong và phần diện tích phát sinh ngoài ranh giới cũ của dự án tại xã Tân Mai.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị: Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn đầu tuyến để đấu nối cao tốc với tuyến đường Đà Bắc – Thanh Sơn. Bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Thực hiện đầy đủ các thủ tục để thực hiện cưỡng chế khi cần. Các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chứng kiến ký kết giao ước thi đua thực hiện đợt thi đua cao điểm “Về đích” gói thầu XL - 03.

Trong chương trình kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng đoàn công tác đã dự phát động đợt thi đua cao điểm “Về đích” tại gói thầu XL – 03 thuộc dự án cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu. Gói thầu XL - 03 có giá trị 5.300 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công các hạng mục: xây lắp cầu Hòa Sơn, 13 cầu cạn và các hạng mục nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn km 40+750 – km50 +260 được khởi công vào tháng 5/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng quà đơn vị thi công gói thầu XL - 03.

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu chung là tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, tài chính và phương tiện để đẩy mạnh thi đua, đảm bảo tiến độ. Đây là gói thầu có khối lượng lớn, địa hình phức tạp, thi công khó khăn. Đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Sở NN&PTNT hướng dẫn việc sử dụng diện tích mặt nước.

Ban QLDA khu vực Hòa Bình chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan để xử lý hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông – tập trung thực hiện trong tháng 10/2025. Các đơn vị thi công huy động thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, đảm bảo nghiệm thu, thanh toán đúng tiến độ.

Lễ phát động thi đua “Về đích” là động lực quan trọng nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị và các lực lượng liên quan, quyết tâm đưa gói thầu XL-03 về đích sớm, góp phần vào thành công chung của Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

Đinh Hòa