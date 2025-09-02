Người hâm mộ háo hức mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu Giải U23 châu Á 2026

14h ngày 2/9, tại Nhà Luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chính thức mở bán vé xem các trận thi đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày mai 3/9.

Những người hâm một sở hữu tấm vé xem Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù 14h mới đến thời điểm mở bán vé trực tiếp, song vẫn có không ít người hâm mộ Đất Tổ đã có mặt sớm để sở hữu những tấm vé đầu tiên. Anh Nguyễn Duy Hiệp ở xã Hy Cương hào hứng cho biết: "Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi đã mua được vé xem Đội tuyển U23 Việt Nam. Mỗi lần có các đội tuyển của chúng ta về Phú Thọ thi đấu tôi đều giành thời gian đến sân để cỗ vũ cho các tuyển thủ. Tại giải lần này, tôi mong thầy trò HLV HLV Kim Sang -Sik sẽ thi đấu thật tốt và đẹp mắt để đáp lại tình cảm của người hâm mộ".

Nhiều khán giả rất vui mừng khi có được tấm vé xem thầy trò HLV Kim Sang -Sik thi đấu trên SVĐ Việt Trì.

Theo công bố của Ban tổ chức, mức giá vé theo dõi các trận thi đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam và các đội tuyển U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Bangladesh trên SVĐ Việt Trì sẽ có ba mệnh giá lần lượt là 300 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và 100 nghìn đồng/vé. Trong đó, khán giả có thể mua đồng thời vé xem các trận đấu trong các ngày thì đấu 3/9, 6/9 và 9/9. Một vé được xem hai trận đấu trong một buổi.

Người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé xem Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày mai 3/9.

Vé sẽ được bán đến 17h chiều nay 2/9. Đối với các ngày từ 3/9 đến 9/9/2025, buổi sáng sẽ bán từ 08h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00. Trong đó, hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm khi số lượng vẻ được bán hết.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang -Sik sẽ có trận đấu ra quân gặp U23 Bangladesh vào lúc 19 ngày 3/9, tiếp theo là cuộc đối đầu với U23 Singapore và U23 Yemen cũng vào lúc 19h các ngày 6 và 9/9. Ban tổ chức mong muốn khán giả cả nước và người hâm mộ Đất Tổ hãy cùng sát cánh với đội tuyển U23 Việt Nam, ra sân với tinh thần “Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng”.

Đại Nguyễn