Người yêu thiên văn có thể quan sát trăng máu ngày 7/9

Vào ngày 7/9, gần 6 tỷ người ở nhiều nước trong đó có Việt Nam có thể chiêm ngưỡng Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ đồng trong hiện tượng nguyệt thực kéo dài 82 phút.

Trăng máu giữa những tòa nhà chọc trời ở trung tâm Chicago hôm 14/3/2025. Ảnh: Kiichiro Sato

Theo National Geographic, vào đêm 7-8/9, Mặt Trăng sẽ tiến vào vùng bóng của Trái Đất, tối dần và chuyển từ màu bạc sang màu đỏ trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Dù không thể quan sát từ châu Mỹ, 5,8 tỷ người (chiếm khoảng 71% dân số thế giới) ở những khu vực địa lý đông dân nhất thuộc Đông bán cầu sẽ có tầm nhìn hoàn hảo để chứng kiến hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài 82 phút. Đây là nguyệt thực thứ hai trong năm 2025.

Theo Space, sự kiện nguyệt thực ngày mai xảy ra chỉ 2,7 ngày trước khi Mặt Trăng đạt đến cận điểm (điểm gần Trái Đất nhất), có nghĩa Mặt Trăng sẽ có vẻ lớn hơn một chút so với bình thường trên bầu trời đêm. Vì nguyệt thực toàn phần này nằm sâu trong vùng bóng tối của Trái Đất, Mặt Trăng dự kiến chuyển sang màu đỏ sẫm.

Theo Phys.org, toàn bộ nhật thực sẽ có thể quan sát ở châu Á, từ Arab Saudi đến Philippines, từ Bắc Băng Dương đến Nam Cực cũng như một số vùng Đông Phi và nửa phía tây Australia. Phần còn lại của châu Phi và Australia cùng với châu Âu có thể theo dõi một phần hiện tượng. Những thành phố đầu tiên chứng kiến pha toàn phần là Sydney, Melbourne và Perth, (Australia), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) trong khi các thành phố quan sát hiện tượng cuối cùng bao gồm Moskva (Nga), Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Bucharest (Romania).

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư thành phố Hồ Chí Minh (HAAC), đêm 7/9 rạng sáng 8/9/2025, người dân ở khắp lãnh thổ Việt Nam có thể quan sát trọn vẹn nguyệt thực toàn phần.

Thời gian diễn ra theo giờ Việt Nam:

• 22h28 (7/9): Pha nửa tối bắt đầu, Mặt Trăng chỉ hơi tối hơn bình thường, khó nhận thấy rõ.

• 23h27 (7/9): Pha một phần, Mặt Trăng bắt đầu bị “khuyết” rõ rệt.

• 00h30 (8/9): Pha toàn phần bắt đầu, Mặt Trăng chuyển dần sang màu đỏ.

• 01h11 (8/9): Nguyệt thực cực đại.

• 01h52 (8/9): Pha toàn phần kết thúc.

• 02h56 (8/9): Pha một phần kết thúc.

• 03h55 (8/9): Pha nửa tối kết thúc.

Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất đi qua trực tiếp giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, đổ bóng của nó lên bề mặt Mặt Trăng. Khi Mặt Trăng di chuyển sâu hơn vào trung tâm của phần bóng của Trái Đất, gọi là vùng tối, ánh sáng màu bạc của nó sẽ chuyển sang màu đồng hoặc đỏ đặc trưng. Do quỹ đạo của Mặt Trăng bị nghiêng, nguyệt thực không xảy ra hàng tháng khi trăng tròn, mà chỉ xảy ra 2-3 lần mỗi năm và chỉ có thể nhìn thấy trên một nửa Trái Đất.

Trong thời gian nguyệt thực toàn phần, ánh sáng Mặt Trời chiếu qua khí quyển Trái Đất bị bẻ cong và phân tán, lọc bỏ ánh sáng xanh và chừa lại những bước sóng đỏ hơn chiếu lên Mặt Trăng. Đó là lý do hiện tượng có biệt danh là “trăng máu”. Tùy theo điều kiện khí quyển Trái Đất, màu sắc của Mặt Trăng có thể nằm trong khoảng từ cam sáng đến đỏ sẫm.

Nguồn vnexpress.net