Nguyễn Hoàng Đức phá kỷ lục cá nhân ở V-League

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chỉ mất 11 vòng để phá kỷ lục bàn thắng và kiến tạo của cá nhân trong một mùa giải V-League.

Từ mùa V-League đầu tiên vào năm 2019, thành tích tốt nhất của Hoàng Đức là góp 10 bàn cho CLB (Viettel, nay là Thể Công Viettel). Mùa 2022, anh ghi sáu bàn và kiến tạo bốn bàn sau 23 trận. Một năm sau, con số là 5 và 5 qua 20 trận.

Thành tích cá nhân này bị phá vỡ sau khi Hoàng Đức góp công giúp Ninh Bình thắng Công an TP HCM 4-3, ở vòng 11 V-League 2025-2026. Tiền vệ sinh năm 1998 đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút bù hiệp một, trước khi cùng đội nhà ngược dòng trong hiệp hai.

Nguyễn Hoàng Đức (áo đỏ) thi đấu trong trận Ninh Bình thắng Công an TP HCM 4-3 ở vòng 11 V-League 2025-2026, trên sân Thống Nhất, TP HCM ngày 9/11/2025. Ảnh: Hai Tư

Hoàng Đức đã ghi 5 và kiến tạo 6 bàn sau 11 trận tại V-League. Trung bình mỗi trận anh góp một bàn, đồng thời góp vào 42% tổng số bàn của tân binh Ninh Bình tại giải.

Sau tám mùa V-League, tiền vệ gốc Hải Dương (nay là Hải Phòng) đã ghi 22 và kiến tạo 27 bàn sau 134 trận.

Ở V-League 2025-2026, Hoàng Đức đang dẫn đầu về kiến tạo, hơn tiền vệ Nguyễn Hữu Nam (Hải Phòng) hai đường chuyền thành bàn. Trong khi đó, số bàn thắng của anh bằng đồng đội Gustavo Henrique, Leo Artur (Công an Hà Nội), Joel Tagueu (Hải Phòng) và chỉ kém Imoh Friday (Hải Phòng, 7 bàn) và Alan Sebastiao (CAHN, 8).

Hoàng Đức cũng dẫn đầu giải về tổng số lần lập công. Xếp sau là Alan có 8 bàn và 2 kiến tạo, Friday (7-3), Gustavo (5-3), Leo Artur (5-2), Daniel Dos Anjos của Ninh Bình và Daniel Passira của Hà Nội FC (4-3). Trong khi đó, nội binh xếp sau Đức là Hữu Nam (2-4), Nguyễn Quang Hải của CAHN (2-3) và Nguyễn Thái Quốc Cường của Công an TP HCM (3-2).

Ở mùa trước, nội binh in dấu giày vào nhiều bàn nhất là Nguyễn Tiến Linh với 13 bàn và bốn kiến tạo cho Bình Dương (nay là CLB TP HCM). Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC dẫn đầu mùa 2023 (9-7) và 2023-2024 (11-9), còn Nguyễn Văn Toàn của HAGL đứng đầu mùa 2022 (7-6).

Hoàng Đức lập kỷ lục cá nhân trong bối cảnh cùng Ninh Bình thăng hoa. Tân binh V-League dẫn đầu với 27 điểm, hơn CAHN bảy điểm và thi đấu nhiều hơn ba trận. Đội cũng đang bất bại 11 trận với tám chiến thắng. Tính rộng ra, Ninh Bình đã bất bại 31 trận liên tiếp ở giải hạng Nhất và V-League.

Hoàng Đức sinh năm 1998, trưởng thành từ lò đạo tạo Viettel và được đôn lên đội một từ năm 2017. Anh góp công lớn giúp Viettel - đội về sau sau đổi tên thành Thể Công - vô địch V-League 2020, giành Siêu Cup Quốc gia 2020. Trước mùa giải 2024-2025, anh gia nhập Ninh Bình và vô địch hạng Nhất với thành tích bất bại.

Hoàng Đức cũng đã khoác áo các cấp độ đội tuyển từ U19 tới U20, U23 và đội tuyển, là trụ cột thời HLV Park Hang-seo đến Kim Sang-sik.

