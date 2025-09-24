Nguyễn Thành Bảo dẫn đầu giải cờ tướng thế giới

Sau nửa chặng đường với bốn ván, Nguyễn Thành Bảo dẫn đầu với 8 điểm và sẽ gặp Mạnh Phồn Duệ ở vòng năm, giải cờ tướng thế giới.

Sau 4 vòng đấu, chỉ có hai kỳ thủ toàn thắng nội dung đơn nam, là Nguyễn Thành Bảo và Mạnh Phồn Duệ, nên cả hai cùng được 8 điểm. Thành Bảo đứng trên do có chỉ số phụ buchholz tốt hơn, dựa trên tổng điểm đối thủ (22 so với 14).

Thành Bảo lần lượt thắng Shoshi Kazuharu (Nhật Bản), Li Dezhi, Lee Wen Zhe (Malaysia) và Kuo Sheng Wen (Đài Loan). Những kỳ thủ này đều tới từ nền cờ hạng khá.

Nguyễn Thành Bảo (trái) trong ván đấu với Lee Wen Zhe tại giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 23/9/2025. Ảnh: TLKĐ

Những bại tướng của kỳ thủ chủ nhà Phồn Duệ lần lượt là Vladimir Medvedev (Nga), Aung Naing Win (Myanmar), Sergej Korchitskij (Belarus) và Ge Yen Ji (Đài Loan). Trong đó, Nga, Myanmar và Belarus đều không được đánh giá cao ở cờ tướng. Đó là lý do chỉ số buchholz của Thành Bảo cao hơn hẳn Phồn Duệ.

Có hai kỳ thủ đang cùng được 7 điểm, từ ba ván thắng, một hòa, là Lại Lý Huynh và Calvin Tay Yelin (Malaysia). Trong đó, Lý Huynh xếp trên do chỉ số phụ tốt hơn (19 so với 18). Nhờ vị trí của Thành Bảo và Lý Huynh, Việt Nam cũng đang dẫn đầu cuộc đua vô địch đồng đội cờ tiêu chuẩn.

Lý Huynh thắng Ryan Haris (Malaysia) ở ván đầu, sau đó hòa kỳ thủ chủ nhà Doãn Thăng. Ở hai ván tiếp theo, anh hạ Li Mingjian (Mỹ) và Fung Tony Ga Zen (Hong Kong). Trong đó, ván đấu giữa Lý Huynh và Fung tối 23/9 kéo dài tới hơn 5 tiếng, kết thúc muộn nhất vòng. Trong cờ tàn xe, mã đánh xe, lợi thế nhỏ, Lý Huynh vần tàn thành công để vươn lên đứng thứ ba.

Một ứng viên khác là Doãn Thăng có 6 điểm, từ hai ván thắng, hai hòa, đứng thứ năm, chỉ số phụ là 20. Vì thế, chưa để loại kỳ thủ 20 tuổi khỏi cuộc đua vào chung kết.

Vòng 5 diễn ra lúc 12h thứ Tư, 24/9, giờ Hà Nội. Tâm điểm là trận đấu ở bàn một giữa Thành Bảo và “thần đồng” cờ tướng Trung Quốc, Phồn Duệ. Thành Bảo đã 47 tuổi, còn Phồn Duệ mới 17 tuổi. Đây sẽ là lần đầu hai kỳ thủ này gặp nhau ở một giải lớn, và đại diện Việt Nam có lợi thế cầm quân đỏ, đi trước.

Cũng ở ván 5, Lý Huynh cầm quân đen, sẽ gặp Calvin ở bàn hai.

Thành Bảo, sinh năm 1978 tại Nam Định, từng ba lần vô địch giải cờ tướng Việt Nam nội dung cờ tiêu chuẩn vào các năm 2007 trong màu áo Bà Rịa-Vũng Tàu, 2011 với Hà Nội và 2023 với Bình Phước. Cùng với Lý Huynh, anh là kỳ thủ Việt Nam có thành tích cao nhất tại giải cờ tướng thế giới, nhận HC bạc năm 2009. Anh cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên thắng một giải cờ tướng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc khi vô địch trẻ châu Á năm 1998 tại Giang Tô.

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Nguồn vnexpress.net