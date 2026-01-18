Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Những ngày đầu năm mới 2026, khi Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025 vừa kết thúc tốt đẹp với hàng loạt sự kiện thành công góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước, ngay trước thềm Đại hội XIV, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, các nhân sĩ hữu nghị Trung-Việt là những cựu chiến binh từng giúp Việt Nam trong kháng chiến, các vị đại sứ, chuyên gia, học giả, nhà báo..., đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân những thông điệp quan trọng về ý nghĩa của Đại hội XIV, kỳ vọng về kết quả của sự kiện này với tương lai của đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước.

Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn cựu chiến binh giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đại hội có ý nghĩa quan trọng vì sẽ tổng kết kinh nghiệm phát triển của 5 năm qua, hoạch định phương hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần đoàn kết và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được sự thịnh vượng của đất nước và hạnh phúc cho nhân dân.

Đại hội XIV có ý nghĩa lịch sử vì sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, mở đường cho những tiến bộ trong tương lai trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thực hiện những bước triển khai chiến lược quan trọng để Việt Nam kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đi sâu đổi mới, mở cửa và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Chúng tôi, những cựu chiến binh đã giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam tiến lên phía trước, hiện thực hóa các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Ông Trương Văn Bân, Trưởng đoàn cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh.

Chúng tôi, những cựu chiến binh đã giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Việt Nam tiến lên phía trước, hiện thực hóa các mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chúng tôi cũng hy vọng, sau Đại hội XIV, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn mới với những hoạt động trao đổi, giao lưu nhân văn mật thiết hơn bên cạnh các chuyến thăm cấp cao. Chúng tôi, những cựu chiến binh đã hỗ trợ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, sẵn sàng làm sợi dây và cầu nối giữa Trung Quốc và Việt Nam, đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, chúng tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không quên những đóng góp của những cựu chiến binh như chúng tôi.

Thay mặt hàng chục vạn cựu chiến binh Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, tôi chân thành kính chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và chúc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc và an khang!

Đại sứ Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar (Trung Quốc)

Xin kính chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp!

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông, với nền văn hóa tương thông, cùng chung lý tưởng và chia sẻ tương lai, tình hữu nghị sâu sắc được hình thành qua đấu tranh cách mạng lâu dài và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Tập Cận Bình luôn nhìn nhận và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, kiên trì chính sách ngoại giao láng giềng hữu nghị và hợp tác, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Tôi vui mừng nhận thấy, dưới sự chỉ đạo chung của lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam, quan hệ hai nước đã duy trì sự phát triển lành mạnh và ổn định, đạt được những kết quả phong phú trong hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước... Có thể nói rằng, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam duy trì ở tầm mức cao và đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Đại sứ Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar (Trung Quốc)

Tôi vui mừng nhận thấy, dưới sự chỉ đạo chung của lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam, quan hệ hai nước đã duy trì sự phát triển lành mạnh và ổn định, đạt được những kết quả phong phú trong hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng với Việt Nam, kiên trì phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, để đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam lên tầm cao mới, từ đó có những đóng góp mới, to lớn hơn nữa vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Có thể nói rằng, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam duy trì ở tầm mức cao và đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Đại sứ Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar (Trung Quốc).

Nhìn về tương lai, sau Đại hội XIV, tôi cho rằng quan hệ Trung Quốc-Việt Nam cần đạt được những đột phá mới trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

Một là, xây dựng mô hình mới về tin cậy chính trị trong kỷ nguyên mới: Thiết lập cơ chế tiếp xúc cấp cao được thể chế hóa và bài bản hơn, mở rộng các kênh trao đổi giữa các cơ quan tương ứng của Trung ương Đảng và làm sâu sắc hơn việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản trị đất nước. Thiết lập cơ chế tham vấn về các vấn đề chiến lược lớn, kết nối sâu các kế hoạch chiến lược phát triển và đạt được sự thống nhất hữu cơ về tầm nhìn phát triển của hai nước.

Hai là, xây dựng mô hình mới về hợp tác kinh tế-thương mại chất lượng cao: Thúc đẩy hợp tác kết nối giữa sáng kiến "Vành đai và Con đường" với "Hai hành lang, một vành đai", đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới và xây dựng mạng lưới hợp tác chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất khu vực. Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế biển để nuôi dưỡng các điểm tăng trưởng mới. Thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại biên giới, xây dựng cửa thông minh và nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa.

Ba là, xây dựng hệ thống kết nối toàn diện mới: Thúc đẩy “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường cao tốc, cảng biển và hàng không, đồng thời tăng cường “kết nối mềm” các quy tắc, tiêu chuẩn, chính sách và cơ chế. Thúc đẩy xây dựng cáp quang xuyên biên giới, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng thông tin khác...

Bốn là, củng cố các trụ cột mới cho giao lưu nhân dân đa tầng nấc: Triển khai “Chương trình sứ giả hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam” để mở rộng quy mô trao đổi du học sinh. Tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo và cùng nhau xây dựng thương hiệu văn hóa. Thúc đẩy việc thành lập liên minh các cơ sở nghiên cứu và tăng cường nghiên cứu chung. Tiến hành hợp tác y tế công cộng và cùng xây dựng hệ thống dịch vụ y tế xuyên biên giới.

Năm là, mở rộng chiều hướng mới trong hợp tác, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực: Tăng cường hợp tác trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, chống khủng bố và an ninh mạng. Tăng cường phối hợp trong khuôn khổ hợp tác Lan Thương-Mekong và hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Thúc đẩy xây dựng một cấu trúc hợp tác khu vực cởi mở và toàn diện...

Là cơ sở nghiên cứu về quan hệ quốc tế và ngoại giao có tầm ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, Học hội Charhar luôn coi việc thúc đẩy phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là một sứ mệnh quan trọng của mình. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam để tích cực thực hiện nhiều hình thức ngoại giao công chúng khác nhau, đóng góp trí tuệ cho việc phát triển quan hệ song phương thông qua nghiên cứu chung, đối thoại học thuật và đào tạo nhân sự.

Tôi tin rằng, với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược sẽ được tiếp thêm động lực mới, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân hai nước và đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển khu vực và toàn cầu. Đây không chỉ là sự đồng thuận chính trị của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, mà còn là kỳ vọng chung của người dân hai nước và là trách nhiệm lịch sử mà thời đại giao phó cho chúng ta. Hãy cùng chung tay nỗ lực để tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam!

Bà Vương Phong, nguyên nhà báo của tạp chí Liêu Vọng thuộc Tân Hoa Xã:

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa hữu nghị, cùng chia sẻ lý tưởng, niềm tin và lợi ích chiến lược rộng lớn. Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, bắt nguồn từ sự tin cậy chính trị sâu sắc, được thừa hưởng từ di sản cách mạng và bén rễ trên mảnh đất màu mỡ của sự hợp tác.

Bà Vương Phong tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh.

Đặc biệt, tình hữu nghị sâu sắc và giúp đỡ lẫn nhau giữa các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam sẽ kề vai sát cánh, chung tay vượt qua thử thách của tình hình quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, nắm bắt phương hướng tiến về phía trước.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam sẽ kề vai sát cánh, chung tay vượt qua thử thách của tình hình quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, nắm bắt phương hướng tiến về phía trước. Nhà báo, nhân sĩ hữu nghị Vương Phong

Nhìn lại nhiều chuyến thăm Việt Nam và trao đổi sâu rộng với các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong những năm qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam hết sức bền chặt, triển vọng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế và dân sinh là rất rộng lớn.

Hiện nay, Trung Quốc đang xây dựng cảng thương mại tự do ở Hải Nam, mở cửa ra thế giới với tốc độ phát triển chưa từng có. Nơi đây sẽ thu hút bạn bè từ khắp nơi trên thế giới với nhiều sân bay và cảng biển quốc tế, chào đón nhiều dự án hợp tác với Trung Quốc. Việt Nam với vị trí địa lý thuận lợi, có thể khai thác lợi thế tiếp giáp Trung Quốc để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Vào dịp đầu năm mới 2026, tôi tin rằng với những cơ hội mới được mở ra, trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ được tăng cường đáng kể và giao lưu văn hóa, con người sẽ ngày càng thường xuyên hơn. Tôi hy vọng có thể đóng góp sức lực của mình vào những nỗ lực này, góp phần thúc đẩy phát triển tình hữu nghị và sự phát triển chung giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng và tầm ảnh hưởng lịch sử sâu rộng. Tình hình quốc tế hiện nay đã có sự thay đổi căn bản. Việc phục hồi kinh tế toàn cầu trở nên khó khăn hơn. Thế giới đứng trước một ngã rẽ lịch sử, đòi hỏi sự lựa chọn đúng đắn đối với mọi quốc gia.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhìn vào tình hình trong nước, Việt Nam vừa trải qua cuộc cải cách bộ máy sâu rộng, loại bỏ sự cồng kềnh và giảm bớt gánh nặng. Mặc dù vẫn còn một số khó khăn nhưng điều đó có lợi cho sự phát triển của đất nước và xã hội. Việt Nam đã trải qua một loạt sự kiện quan trọng trong năm qua, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt ở cả trong nước và nước ngoài, góp phần tăng cường hơn nữa sự gắn kết dân tộc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra nhiều quan điểm, triết lý mới, trong đó có “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, được nhân dân Việt Nam đồng tình, ủng hộ, khẳng định uy tín và vai trò tập hợp, sức quy tụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng bất chấp những diễn biến không thuận trong thương mại quốc tế, trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, cho thấy một tương lai tươi sáng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra nhiều quan điểm, triết lý mới, trong đó có "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", được nhân dân Việt Nam đồng tình, ủng hộ, khẳng định uy tín và vai trò tập hợp, sức quy tụ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng bất chấp những diễn biến không thuận trong thương mại quốc tế, trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, cho thấy một tương lai tươi sáng. Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc)

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh như vậy mang đến những cơ hội chiến lược quan trọng và cả những thách thức. Việc xác định con đường phát triển và chính sách của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay là rất quan trọng và cần thiết. Đại hội lần này sẽ định hình con đường phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới và lộ trình trở thành một “quốc gia hùng cường tầm trung”.

Tôi kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, cùng với sự ổn định của tình hình chính trị-xã hội trong nước, góp phần hỗ trợ Việt Nam tiến tới hiện thực hóa hai mục tiêu “100 năm” và củng cố sức mạnh đất nước.

Tôi cho rằng, việc Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng vai trò của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đưa Việt Nam trở thành một quốc gia đổi mới sáng tạo, từng bước trở thành một quốc gia mạnh về khoa học-công nghệ - con đường cần thiết đối với nhiều quốc gia tầm trung.

Hơn nữa, Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 10% vào năm 2026, đồng nghĩa với việc trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á. Điều này sẽ giúp Việt Nam trở thành một quốc gia tầm trung có ảnh hưởng, đặt nền tảng quan trọng cho việc xây dựng một Việt Nam hiện đại, dân giàu, nước mạnh.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc), chuyên gia hàng đầu về thương mại Trung Quốc-ASEAN

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp và bầu ra ban lãnh đạo để dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu mới trong việc thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp Đổi mới.

Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam trong những năm gần đây đạt nhiều thành tựu nổi bật. Đây là kết quả của sự cộng hưởng giữa tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” và quan niệm phát triển đôi bên cùng có lợi. Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp, trong khi Việt Nam luôn giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mối quan hệ mật thiết này không chỉ phục vụ lợi ích căn bản của cả hai nước mà còn tạo ra mô hình kiểu mẫu trong hợp tác kinh tế khu vực. Để khai thác tiềm năng hợp tác trong tương lai, cần nỗ lực trên cả hai chiều hợp tác song phương và đa phương, phát huy tối đa lợi ích từ cơ chế và lợi thế bổ sung trong sản xuất.

Mối quan hệ mật thiết này không chỉ phục vụ lợi ích căn bản của cả hai nước mà còn tạo ra mô hình kiểu mẫu trong hợp tác kinh tế khu vực. Để khai thác tiềm năng hợp tác trong tương lai, cần nỗ lực trên cả hai chiều hợp tác song phương và đa phương, phát huy tối đa lợi ích từ cơ chế và lợi thế bổ sung trong sản xuất. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP (Trung Quốc)

Ở cấp độ song phương, nhiệm vụ hàng đầu là làm sâu sắc thêm tính bổ sung trong cơ cấu sản xuất và sự kết nối chiến lược. Trung Quốc và Việt Nam có tính bổ sung cao trong chuỗi công nghiệp: Trung Quốc sở hữu hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh, công nghệ và thiết bị tiên tiến, cùng thị trường tiêu dùng rộng lớn, trong khi Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động và nhu cầu mạnh mẽ cho sự phát triển sản xuất.

Hai bên có thể củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như điện tử, dệt may và máy móc, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp hiện đại. Hơn nữa, cần liên tục tối ưu hóa môi trường kinh doanh, tăng cường trao đổi chính sách và sự tin cậy lẫn nhau, cung cấp các điều kiện đầu tư và thương mại công bằng và thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước, góp phần bảo đảm thành quả hợp tác mang lại lợi ích thiết thực hơn cho đời sống người dân.

Tiềm năng hợp tác Trung Quốc-Việt Nam bắt nguồn từ những lợi thế bổ sung và khát vọng phát triển chung, trong khi các cơ chế đa phương cung cấp nền tảng rộng hơn để giải phóng tiềm năng này. Chỉ cần hai bên trân trọng tình hữu nghị sâu đậm “đồng chí, anh em”, xây dựng hợp tác trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau và hướng tới kết quả đôi bên cùng có lợi, vun đắp quan hệ đối tác sâu rộng ở cấp độ song phương và phối hợp nỗ lực trong khuôn khổ đa phương, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam chắc chắn sẽ có được triển vọng phát triển rộng lớn hơn, mang lại lợi ích to lớn hơn cho người dân hai nước và đóng góp lớn hơn vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Theo nhandan.vn