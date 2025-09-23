Nhịp sống mới ở những miền quê cũ

Trên khắp nẻo quê Thái Nguyên hôm nay, những con đường bê tông len qua cánh đồng xanh mướt, xen giữa những nếp nhà khang trang và tiếng cười rộn rã của người dân. Từ ven đô đến bản làng miền núi, phong trào xây dựng nông thôn mới đang thổi bừng sức sống, làm đổi thay diện mạo quê hương...

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bình Yên. Ảnh: TVH

Khởi sắc từ cơ sở

Xã Kha Sơn được thành lập ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Kha Sơn, Lương Phú, Dương Thành, Tân Đức và Thanh Ninh. Thời gian qua, xã đã triển khai 37 công trình giao thông nông thôn, trong đó 24 công trình hoàn thành, tạo diện mạo mới ở vùng quê. Phong trào “hiến đất làm đường” lan tỏa mạnh mẽ, nhiều hộ sẵn sàng di dời công trình, tài sản để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

Còn tại xã Bạch Thông, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đồng Thắng, Dương Phong và Quang Thuận, đã có 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Đồng Thắng trước sáp nhập đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2023. Nằm trên trục Quốc lộ 3B, xã tận dụng lợi thế giao thương để mở rộng tiêu thụ thị trường nông sản. Với gần 1.200ha lúa, năng suất bình quân đạt 48 tạ/ha; độ che phủ rừng hơn 75%; 12 hợp tác xã và 8 sản phẩm OCOP được công nhận, xã Bạch Thông đang khẳng định hướng phát triển bền vững.

Không chỉ ở Kha Sơn, hay Bạch Thông, mà ở khắp các địa phương khác của tỉnh Thái Nguyên, đâu đâu cũng cảm nhận rõ luồng sinh khí mới lan tỏa mới từ cơ sở. Sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đồng thuận của nhân dân đang kiến tạo diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày.

Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, xã Bạch Thông đã có 8 sản phẩm OCOP được công nhận.

Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông chia sẻ: Phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng sau sáp nhập có những thử thách lớn, nhưng cũng có thêm nhiều cơ hội. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của chương trình, khi người dân tin tưởng và chung sức, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Hướng tới mục tiêu bền vững

Giai đoạn 2021-2025, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng. Toàn tỉnh có 144/216 xã đạt chuẩn, trong đó 54 xã đạt chuẩn nâng cao và 12 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm đạt 1,41%, vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm và hiệu quả từ chính sách hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống người dân.

Điểm nhấn lớn trong nhiệm kỳ qua là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư đồng bộ: giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện lưới... từng bước được hoàn thiện. Môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phong trào văn hóa - thể thao sôi nổi; bản sắc truyền thống được gìn giữ, khai thác gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đã và đang mở ra hướng đi mới, tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân.

Mô hình sản xuất nông sản chất lượng cao phát triển ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Ảnh: TVH

Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao được hình thành. Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã, ngày càng khẳng định vai trò, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm...

Có thể khẳng định, thông qua thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đã góp phần làm cho diện mạo các địa phương có bước phát triển tích cực, đời sống của người dân được nâng cao và bản sắc văn hóa được gìn giữ, phát huy.

Bước sang giai đoạn 2025-2030, từ nền tảng vững chắc đã có, tỉnh xác định ba trọng tâm phát triển. Đó là xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, trong đó đầu tư hạ tầng đồng bộ gắn với chất lượng đời sống nhân dân; thực hiện giảm nghèo theo hướng bền vững, toàn diện, công bằng.

Cùng với đó, tỉnh tập trung phát triển kinh tế nông thôn dựa trên khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nông nghiệp sạch, hữu cơ, mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản vững chắc.

Mùa vàng ở xã An Khánh. Ảnh: TVH

Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc đưa công nghệ và chuyển đổi số về cơ sở. Đây là chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh, đồng thời xây dựng cộng đồng nông thôn tự chủ, gắn kết và hạnh phúc.

Với những định hướng đó, tỉnh không chỉ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới mà còn kiến tạo nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; khẳng định quyết tâm xây dựng một Thái Nguyên giàu đẹp, văn minh, bền vững - nơi người dân thực sự là chủ thể của sự phát triển.

