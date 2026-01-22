Những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất năm 2026

Sau một năm 2025 được đánh giá là khá thành công, truyền hình Hàn Quốc được dự đoán sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2026.

Ảnh: Time

Năm nay vừa đánh dấu sự trở lại của nhiều loạt phim đình đám, vừa chứng kiến sự tái xuất của những ngôi sao hạng A, các biên kịch tên tuổi và những đạo diễn bảo chứng chất lượng.

Boyfriend on Demand (Netflix)

Trong bộ phim tình cảm lãng mạn mang màu sắc hiện đại này, Jisoo (BLACKPINK) đảm nhận vai Seo Mi Rae một nhà sản xuất phim luôn bận rộn với công việc nên dần khép mình với chuyện yêu đương. Cuộc sống của Mi Rae thay đổi khi cô tình cờ tiếp cận một dịch vụ hẹn hò ảo nơi cô có thể gặp gỡ những “bạn trai hoàn hảo” trong thế giới kỹ thuật số. Tuy nhiên, ranh giới giữa ảo và thực bắt đầu xóa nhòa khi Mi-rae liên tục đụng độ với Park Kyeong Nam (Seo In Guk) - người đồng nghiệp kiêm đối thủ “không đội trời chung” ở công ty. Từ những màn đấu khẩu gay gắt, Mi-rae dần nhận ra những rung động chân thật từ Kyeong Nam, đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa một “bạn trai ảo” hoàn mỹ và một người đàn ông thực tế tuy gai góc nhưng ấm áp.

Jisoo (BLACKPINK) tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất trong Boyfriend on Demand (Ảnh: Netflix)

Yumi's Cells mùa 3

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, Yumi's Cells mùa 3 tiếp tục xoay quanh nhân vật Kim Yumi, do Kim Go Eun thể hiện. Sau khi trở thành tiểu thuyết gia, Yumi vẫn loay hoay trong hành trình tìm kiếm tình yêu và sự cân bằng cảm xúc. Mùa mới có sự xuất hiện của nhân vật Shin Sun Rok (Kim Jae - won), một giám đốc nhà xuất bản lạnh lùng, người được dự đoán sẽ tạo ra bước ngoặt lớn trong đời sống tình cảm của Yumi. Đội ngũ sáng tạo đứng sau thành công của hai mùa trước, đạo diễn Lee Sang Yeob cùng bộ đôi biên kịch Song Jae Jung và Kim Kyung Ran, sẽ tiếp tục đồng hành trong mùa 3. Đây là bảo chứng cho chất lượng nội dung, chiều sâu tâm lý nhân vật và cách thể hiện độc đáo.

Perfect Crown (Hulu/Disney+)

Lấy bối cảnh Hàn Quốc giả tưởng dưới chế độ quân chủ lập hiến, Perfect Crown kể câu chuyện về Hoàng tử Yi An (Byeon Woo Seok) - một người luôn cảm thấy áp lực vì mang quá nhiều gánh nặng hoàng gia. Anh bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Seong Hui Ju (IU), nữ thừa kế tập đoàn lớn. Từ một thỏa thuận chính trị, mối quan hệ của hai nhân vật dần phát triển thành tình cảm chân thành nhưng lại mở ra nhiều xung đột giữa nghĩa vụ và trái tim.

IU và Byeon Woo Seok được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục mới cho Disney+

The Wonderfools (Netflix)

Lấy bối cảnh năm 1999, cận kề ngày tận thế, bộ phim mở ra một thế giới vừa hỗn loạn vừa hài hước, nơi những con người bình thường bỗng sở hữu siêu năng lực sau một sự cố kỳ lạ. Không phải những siêu anh hùng hoàn hảo, họ là một “biệt đội siêu khờ” vụng về, khác biệt nhưng buộc phải sát cánh chiến đấu chống lại các thế lực đen tối đang đe dọa hòa bình.

Park Eun Bin vào vai Eun Chae Ni, thành viên đội cứu trợ thành phố Haeseong, người bất ngờ có được siêu năng lực. Cha Eun Woo hóa thân thành Lee Woon Jung, công chức chính phủ đặc biệt đến từ Seoul. Anh là người nguyên tắc, cứng nhắc và kém kỹ năng xã hội, bắt đầu tiếp cận Chae Ni để điều tra loạt vụ mất tích bí ẩn.

The Remarried Empress (Hulu/Disney+)

Phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên, bắt nguồn từ một tiểu thuyết trực tuyến xuất bản năm 2018. Đến tháng 12/2024, tác phẩm đã thu hút khoảng 2,6 tỷ lượt xem toàn cầu và được phát hành bằng 10 ngôn ngữ, xây dựng cộng đồng người hâm mộ vô cùng lớn mạnh. The Remarried Empress xoay quanh Navier (Shin Min Ah) - hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của Đế chế Đông Phương.

The Remarried Empress quy tụ dàn diễn viên đình đám (Ảnh: Disney+)

Cuộc sống yên ổn của nàng bất ngờ rẽ hướng khi Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon), người bạn thuở nhỏ và cũng là phu quân của nàng, đem lòng say đắm một nô lệ bỏ trốn tên Rashta (Lee Se Young). Không lâu sau, Sovieshu yêu cầu ly hôn. Dù đau đớn nhưng Navier vẫn giữ vững phẩm giá, nàng chấp nhận yêu cầu với điều kiện được tái hôn cùng Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc Tây Phương. Quyết định này mở ra một hành trình lãng mạn, kịch tính và đầy màu sắc huyền ảo.

Made in Korea mùa 2 (Disney +)

Lấy bối cảnh thập niên 1970 đầy biến động, Made in Korea xoay quanh Baek Ki Tae (Hyun Bin) một đặc vụ KCIA sa chân vào con đường buôn lậu quốc tế. Mùa 2 tiếp tục khắc họa cuộc đối đấu không khoan nhượng giữa Baek Ki Tae và công tố viên Jang Gun Yeong (Jung Woo Sung) người quyết tâm bắt hắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hyun Bin tiếp tục trở lại trong mùa 2 của Made in Korea (Ảnh: Disney +)

Scandals (Netflix)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Les Liaisons dangereuses, Scandals đưa khán giả trở về thời Joseon với câu chuyện đầy mưu mô và dục vọng. Son Ye Jin vào vai Madam Cho người phụ nữ sống dưới vỏ bọc của một người vợ đoan trang, chuẩn mực, nhưng bên trong lại là một tâm hồn bị bóp nghẹt bởi những quy tắc hà khắc của xã hội phong kiến. Sự ngột ngạt ấy khiến cô tìm đến những mối quan hệ bí mật như một cách phản kháng âm thầm với số phận đã được sắp đặt. Phim còn có sự tham gia của Ji Chang Wook trong vai Jo Won, Nana vai Madame Suk, cùng Chani trong vai Kwon In Ho.

Tạo hình của Son Ye Jin trong Scandals (Ảnh: Netflix)

A Shop For Killers mùa 2 (Disney +)

Phim kể về Jung Ji An (Kim Hye Jun), người bỗng trở thành mục tiêu của những sát thủ sau khi thừa hưởng một di sản đặc biệt từ chú mình, Jeong Jin Man (Lee Dong Wook). Phần 2 sẽ rõ những bí ẩn về nhân vật Jeong Jin Man đồng thời tiết lộ sự thật về tổ chức Babylon. Đạo diễn Lee Kwon tiết lộ, phần mới này sẽ có rất nhiều cảnh đấu súng chuyên nghiệp.

A Shop For Killers mùa 2 sẽ có nhiều cảnh hành động mãn nhãn (Ảnh: Disney +)

All of Us Are Dead mùa 2 (Netflix)

Mùa hai của series zombie đình đám tiếp tục theo chân nhóm học sinh sống sót sau thảm họa xác sống. Nam On Jo (Park Ji Hu), Lee Cheong San (Yoon Chan Young), Choi Nam Ra (Cho Yi Hyun) và Lee Su Hyeok (Lomon) sẽ trở lại trong bối cảnh thế giới hậu zombie ngày càng khắc nghiệt.

Nguồn VTV