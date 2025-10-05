Những cây cầu cao nhất hành tinh

Trong số các cây cầu có độ cao nhất thế giới xét theo độ cao công trình tính đến năm 2025, Trung Quốc chiếm phần lớn danh sách.

Cầu Phổ Giả Hắc - 385 m

Cầu Phổ Giả Hắc bắc qua thung lũng sông Nam Bàn. Ảnh: Wikipedia

Sau khi hoàn thành, cầu Phổ Giả Hắc ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sẽ trở thành cầu cao nhất tính theo độ cao công trình. Độ cao này tính khoảng cách từ đỉnh tháp của cầu tới mặt sàn, khác với độ cao sàn cầu chỉ khoảng cách giữa mặt sàn mặt đất/nước bên dưới. Ví dụ, cầu hẻm núi Hoa Giang là cầu cao nhất thế giới theo độ cao sàn, không phải theo kích thước cột tháp.

Tháp phía tây của cầu sẽ đạt độ cao 385 m, vượt xa mọi kỷ lục hiện nay. Thiết kế cầu dây văng này bao gồm một nhịp chính dài 930 m bắc ngang qua thung lũng sông Nam Bàn. Do hồ chứa nước nằm bên dưới, sàn cầu sẽ cao hơn 444 m so với mặt nước. Dự kiến hoàn thành năm 2028, cây cầu được thiết kế cho đường cao tốc và đóng vai trò quan trọng tăng cường kết nối trong khu vực.

Cầu sông Thường Thái Dương Tử - 352 m

Cầu sông Thường Thái Dương Tử nằm ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có tháp cao 352 m. Thông xe trong năm 2025, cây cầu trải dài hơn 10 km qua sông Dương Tử, là một trong những cây cầu dài và cao nhất thế giới. Nhịp dây văng trung tâm của cầu dài 1.176 m. Thiết kế của cầu tích hợp nhiều đường giao thông, bao gồm xa lộ, cao tốc địa phương và tuyến đường sắt liên thành phố. Các kỹ sư sử dụng kỹ thuật composite thép - bê tông tiên tiến và triển khai một số cần trục lớn nhất để lắp đặt những bộ phận của cầu với độ chính xác đến từng milimet.

Cầu sông Trương Gia Cảng - Tĩnh Giang - Như Cao - 350 m

Cây cầu treo sắp hoàn thành trên sông Dương Tử sẽ bao gồm các tháp cao 350 m. Nhịp chính của cầu dự kiến dài hơn 2.300 m, thuộc hàng dài nhất thế giới. Sau khi hoàn thành, cầu sẽ nối liền nhiều thành phố công nghiệp chủ chốt dọc sông Dương Tử, giảm tắc nghẽn giao thông và thúc đẩy thông thương ở vùng châu thổ sông.

Cầu đường sắt Mã An Sơn - 345 m

Hình dáng của cầu Mã An Sơn sau khi hoàn thành. Ảnh: People’s Daily

Cầu Mã An Sơn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, là cầu đường bộ - đường sắt đang xây dựng. Dự kiến các tháp của cầu sẽ cao khoảng 345 m và nhịp chính dài 1.120 m, là một trong những nhịp cầu dây văng lớn nhất thế giới. Sàn trên của cầu được thiết kế cho cao tốc 6 làn trong khi sàn dưới sẽ gồm đường sắt cao tốc hai làn và hai làn tàu điện. Thiết kế kép như vậy đòi hỏi độ cứng đặc biệt, kiểm soát độ rung và kỹ thuật chuẩn xác, cho phép chịu tải nặng và lưu thông tốc độ cao an toàn.

Cầu Millau Viaduct - 343 m

Cầu Millau Viaduct ở miền nam nước Pháp là một trong những cây cầu cao nổi tiếng nhất thế giới. Hoàn thành năm 2004, công trình lập ra tiêu chuẩn mới cho kỹ thuật xây cầu hiện đại với trụ tháp cao 343 m và tổng chiều dài 2.460 m qua thung lũng sông Tarn, sàn cầu nằm ở độ cao khoảng 270 m so với sàn thung lũng. Được thiết kế bởi kỹ sư công trình Michel Virlogeux và kiến trúc sư Norman Foster, cây cầu kết hợp thiết kế tinh tế với độ bền kết cấu, trở thành tuyến giao thông huyết mạch trong khu vực.

Cầu Sư Tử Dương - 342 m

Cầu Sư Tử Dương đang xây dựng ở tỉnh Quảng Đông, có tháp cao 342 m, được thiết kế dưới dạng cầu treo bắc qua một nhánh của cửa sông Châu Giang, nối các hành lang giao thông quan trọng ở miền nam Trung Quốc. Dù chưa có thông tin chi tiết về độ dài nhịp và vật liệu, báo cáo ban đầu cho thấy cây cầu sẽ phục vụ lưu thông qua một trong những kênh nước nhộn nhịp nhất trong vùng.

Cầu Russky - 320,9 m

Cầu Russky đi vào hoạt động từ năm 2012. Ảnh: Amusing Planet

Cầu Russky ở Vladivostok, Nga là cầu dây văng với trụ tháp hình chữ A cao 320,9 m so với nền móng. Khánh thành vào tháng 7/2012 và nối liền đảo Russky với đất liền, cây cầu có nhịp trung tâm dài 1.104 m và tổng chiều dài khoảng 3,1 km. Sàn cầu bao gồm 4 làn đường giao thông với khoảng thông thuyền (không gian tối thiểu cần thiết để tàu thuyền qua lại dưới cầu) là 70 m. Cầu Russky kết hợp những kỹ thuật xây dựng mới, hệ giáo tự leo và cáp thép dự ứng lực song song để vượt qua thời tiết khắc nghiệt.

Nguồn vnexpress.net