Google ra mắt mô hình AI dự báo thời tiết nhanh và chính xác

Google vừa công bố mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) WeatherNext 2 với khả năng dự báo thời tiết tiên tiến được phát triển bởi DeepMind và Google Research.

Mô hình AI này của Google hứa hẹn mang lại độ chính xác và hiệu quả cao hơn so với phiên bản trước, với khả năng tạo ra dự báo nhanh gấp 8 lần. Theo thông tin từ Google, WeatherNext 2 không chỉ giúp các cơ quan thời tiết đưa ra quyết định dựa trên nhiều kịch bản khác nhau mà còn hỗ trợ trong việc dự đoán bão.

Hiện tại, dữ liệu dự báo từ mô hình này đã có sẵn trên Earth Engine và BigQuery, đồng thời Google cũng đang triển khai chương trình truy cập sớm cho mô hình dự báo thời tiết AI trên nền tảng Vertex AI.

Một điểm đáng chú ý là Google đã tích hợp công nghệ WeatherNext vào nhiều sản phẩm của mình, bao gồm Search, Gemini, Pixel Weather và API Thời tiết trên Google Maps. Trong thời gian tới, WeatherNext 2 sẽ tiếp tục cung cấp thông tin thời tiết trên Google Maps.

Về cách hoạt động, WeatherNext 2 có khả năng dự báo hàng trăm điều kiện thời tiết chỉ từ một điểm khởi đầu, với thời gian dự đoán chưa đầy 1 phút trên một TPU duy nhất. Trong khi đó, nếu sử dụng các mô hình vật lý trên siêu máy tính, thời gian dự đoán có thể kéo dài hàng giờ.

Google cho biết, WeatherNext 2 vượt trội hơn phiên bản trước ở 99,9% các biến số như nhiệt độ, gió, độ ẩm và thời gian dự báo từ 0 đến 15 ngày, mang lại những dự đoán chính xác và hữu ích hơn. Sự cải thiện này đến từ phương pháp mô hình hóa AI mới mang tên Functional Generative Network (FGN), cho phép mô hình “xử lý nhiễu” một cách hiệu quả, đảm bảo các dự báo vẫn thực tế và liên kết chặt chẽ với nhau.

Với WeatherNext 2, Google không chỉ nâng cao khả năng dự báo thời tiết mà còn mở ra những cơ hội mới trong việc ứng dụng công nghệ AI vào lĩnh vực này.

Nguồn vov.vn