Cloudflare giải quyết xong sự cố, nhiều website lớn đã truy cập trở lại

Không lâu sau khi Cloudflare xác nhận sự cố làm gián đoạn nhiều website lớn, công ty cũng đã khắc phục để mọi người có thể truy cập trở lại.
Theo thông báo từ Cloudflare, sự cố “Internal server error” kèm mã lỗi “Error code 500” ảnh hưởng đến một loạt website lớn như ChatGPT hay X. Điều này cũng khiến nhiều trang web có lưu lượng truy cập lớn tại Việt Nam không thể truy cập.
Cloudflare vẫn chưa đưa ra thông báo liên quan đến nguyên nhân gây sự cố
Ngoài ra, sự cố này còn ảnh hưởng đến cả bảng điều khiển và API của mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và các công cụ bảo vệ trang web khỏi tấn công DDoS này.
Trong bảng cập nhật trạng thái vào khoảng 19 giờ ngày 18/11 theo giờ Việt Nam, Cloudflare cho biết: “Chúng tôi đã nhận thức được sự cố và đang điều tra vấn đề có khả năng ảnh hưởng đến nhiều khách hàng. Chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu toàn bộ tác động và giảm thiểu sự cố này”.
Đến lúc 21h50 phút ngày 18/11, Cloudflare thông báo rằng sự cố đã được giải quyết. Giám đốc Công nghệ (CTO) của công ty, Dane Knecht, đã gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội X và hứa hẹn sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự cố trong thời gian sớm nhất.
Cloudflare là một trung tâm internet quan trọng, cung cấp các sản phẩm mạng và bảo mật cho nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty trong danh sách Fortune 500. Các sản phẩm của họ bao gồm “điện toán biên” và các công cụ bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công mạng, giúp duy trì hoạt động trực tuyến trong các tình huống khẩn cấp như tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và lưu lượng truy cập cao.
Sự cố tối 18/11 của Cloudflare đã ảnh hưởng đến nhiều trang web nổi tiếng, bao gồm X, OpenAI, Spotify, Letterboxd, và cả Downdetector - một trang web thường được sử dụng để theo dõi tình trạng hoạt động của các trang web khác. Người dùng truy cập các trang web bị ảnh hưởng có thể thấy thông báo “internal server error on Cloudflare’s network” và được khuyến nghị “try again in a few minutes”.
Nguồn VOV
