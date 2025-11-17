Khoa học - Công nghệ
Dùng khăn ướt có thể ’thổi bay màu' iPhone 17 Pro Max

Một số người đã báo cáo hiện tượng oxy hóa trên iPhone 17 Pro Max, nhưng việc thiết bị chuyển từ màu cam vũ trụ sang hồng vẫn chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất.

Theo Wccftech, một chủ sở hữu mẫu iPhone 17 Pro Max mới đây phát hiện lớp phủ màu trên sản phẩm của mình cũng có thể bị lau sạch chỉ bằng khăn ướt, tình huống khó ai ngờ đến. Cụ thể, tài khoản X có tên @Rui35052730 chia sẻ hình ảnh một chiếc iPhone 17 Pro Max bị bay hoàn toàn lớp phủ màu cam vũ trụ sau khi được lau bằng khăn ướt.

Dùng khăn ướt có thể thổi bay màu iPhone 17 Pro Max

Một số hình ảnh chiếc iPhone 17 Pro Max bị đổi màu được @Rui35052730 chia sẻ

Ngoài trường hợp của @Rui35052730, trên Reddit chưa ghi nhận trường hợp tương tự nên có thể xem đây là sự cố riêng lẻ. Tuy nhiên, thông tin này đang được lan truyền nhanh chóng. Trong bài đăng gốc, trợ lý AI Grok của xAI xác nhận lớp phủ cam vũ trụ có thể bong khi tiếp xúc với khăn ướt chứa peroxide hoặc cồn.

Dấu hỏi cho độ bền của iPhone 17 Pro Max

Trong khi chờ Apple xác minh nguyên nhân, các chuyên gia khuyến cáo người dùng tốt hơn hết nên chuyển sang sử dụng khăn sợi nhỏ khi cần vệ sinh mẫu iPhone cao cấp mới nhất của Apple. Trước đó, Apple từng khuyến cáo người dùng không dùng chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, do các hóa chất này có thể phá hủy lớp sơn.

Dùng khăn ướt có thể thổi bay màu iPhone 17 Pro Max

Sự cố mới trên iPhone 17 Pro Max nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng X

Việc hãng chuyển từ khung titan sang khung nhôm cũng khiến máy dễ móp hơn nếu rơi từ độ cao đáng kể. Theo một số thử nghiệm thả rơi, iPhone 17 Pro Max chịu lực tốt hơn Galaxy S25 Ultra, nhưng phần góc dễ bị tác động mạnh. Nhiều báo cáo khác cũng cho thấy cụm camera trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max dễ trầy xước, biến nó trở thành một trong những điểm yếu đáng chú ý cho người dùng.

Hiện chưa rõ Apple có hỗ trợ thay thế cho người dùng gặp lỗi iPhone 17 Pro Max bị bay màu khi lau bằng khăn ướt hay không. Tuy nhiên, sự cố cũng là lời nhắc cho việc hạn chế dùng khăn ướt chứa hóa chất để vệ sinh thiết bị.

