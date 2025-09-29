Những công trình ghi dấu ấn quan trọng của tỉnh Phú Thọ

{title}
Vượt lên rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển KT – XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng trưởng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm, kỳ vọng sẽ tạo đà cho Phú Thọ đột phá trong nhiệm kỳ mới.
Đức Anh
