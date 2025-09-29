Kinh tế
Những công trình ghi dấu ấn quan trọng của tỉnh Phú Thọ

Vượt lên rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển KT – XH. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng trưởng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án trọng điểm, kỳ vọng sẽ tạo đà cho Phú Thọ đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Những công trình ghi dấu ấn quan trọng của tỉnh Phú Thọ

Đưa nông sản Việt vươn xa

Đưa nông sản Việt vươn xa
2025-10-02 10:01:00

baophutho.vn Liên kết thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản; đầu tư công nghệ hiện đại và mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số... là hướng đi giúp Công ty...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội
2025-10-02 09:32:00

baophutho.vn Phát triển nhà ở xã hội (NOXH) là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là công nhân,...

