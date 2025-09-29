Những công trình ghi dấu ấn quan trọng của tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc điều hành ngân sách nhà nước...

2025-10-02 10:44:00 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 184/CĐ-TTg về việc điều hành ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2025. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng...

Đưa nông sản Việt vươn xa

2025-10-02 10:01:00 baophutho.vn Liên kết thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản; đầu tư công nghệ hiện đại và mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số... là hướng đi giúp Công ty...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

2025-10-02 09:32:00 baophutho.vn Phát triển nhà ở xã hội (NOXH) là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là công nhân,...

Bài 1: Hàng giả “bủa vây” người tiêu dùng

2025-10-02 08:45:00 baophutho.vn Không ai muốn sống trong một xã hội mà thật – giả lẫn lộn, thế nhưng thời gian qua, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như dầu ăn, mỳ chính, hạt...

Kinh tế tư nhân - lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới

2025-10-02 06:48:00 baophutho.vn Với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, tham gia ngày càng...

Các xã ven sông Lô chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 10

2025-10-01 18:47:00 baophutho.vn Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, trên địa bàn các xã ven sông Lô như Đoan Hùng, Chân Mộng, Phú Mỹ......