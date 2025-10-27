Những hạt nhân trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính. Ở cơ sở, nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, CĐS càng có ý nghĩa khi góp phần đổi mới cách quản lý, học tập và làm việc. Trong phong trào ấy, đoàn viên Nguyễn Lan Anh- xã Đại Đình và thầy giáo Lê Quang Huy - Trường TH&THCS A Đồng Tâm, xã Lạc Thủy là 2 trong số nhiều cá nhân điển hình, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến cho cộng đồng. Họ đại diện cho tinh thần sáng tạo, chủ động và trách nhiệm của lực lượng cơ sở trong công cuộc CĐS hiện nay.

Đưa công nghệ về cộng đồng

“CĐS không chỉ là dùng công nghệ, mà là giúp người khác thay đổi tư duy và cách làm việc” – chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc của đoàn viên Nguyễn Lan Anh- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Đại Đình, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Sơn Đỉnh... người đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào CĐS ở nông thôn.

Đoàn viên Nguyễn Lan Anh

Là thạc sĩ ngành Luật, bằng tinh thần ham học hỏi của người trẻ, Lan Anh đã tự học và làm chủ nhiều nền tảng số, ứng dụng trực tiếp vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Từ thực tiễn, nhận thấy việc tuyên truyền và lưu trữ thông tin của tổ chức Đoàn còn rời rạc, thiếu tính hệ thống, do vậy, Lan Anh đã chủ động xây dựng chuỗi sản phẩm số gồm: Website hồ sơ đoàn viên, trang web Đoàn xã Đại Đình và dự án số hóa Di tích lịch sử Tây Thiên. Các sản phẩm được thiết kế trên Google Sites, Canva, CapCut, tích hợp hình ảnh, video, thuyết minh sinh động, giúp tuyên truyền, giáo dục truyền thống hiệu quả hơn. Đặc biệt, dự án số hóa Di tích lịch sử Tây Thiên đã giúp đoàn viên, học sinh và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin lịch sử địa phương, lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao ý thức bảo tồn di sản. Ngoài ra, Lan Anh còn quản lý Fanpage “Đoàn Thanh niên Đại Đình” và kênh TikTok “Tuổi trẻ Đại Đình”, mang lại sức sống mới cho công tác truyền thông của Đoàn...

Không chỉ tuyên truyền, Lan Anh còn trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, hướng dẫn bà con đăng ký dịch vụ công, tạo tài khoản định danh điện tử, bảo mật thông tin cá nhân. Từ những việc làm cụ thể, em đã góp phần nâng cao nhận thức số trong cộng đồng, giúp chương trình CĐS cấp xã đi vào chiều sâu. Với tinh thần tự học, sáng tạo và cống hiến, Nguyễn Lan Anh không chỉ là gương mặt trẻ tiêu biểu mà còn là cầu nối giữa công nghệ và đời sống người dân nông thôn.

Người thắp “ngọn lửa số” trong giáo dục

“Muốn học sinh yêu thích công nghệ, trước hết người thầy phải dám đổi mới và không ngừng tự học” – đó là quan điểm của thầy Lê Quang Huy, giáo viên Tin học Trường TH&THCS A Đồng Tâm, xã Lạc Thủy. Trong bối cảnh ngành giáo dục đẩy mạnh CĐS, thầy là người tiên phong trong đổi mới phương pháp dạy học bằng công nghệ. Với hơn 15 năm gắn bó trong nghề, thầy thành thạo các công cụ Microsoft Office, Canva, Photoshop, Scratch, Python cùng các nền tảng học tập trực tuyến như OLM, Kahoot, Quizizz. Mỗi bài giảng của thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tạo ra những trải nghiệm học tập số, rèn tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần tự học cho học sinh.

Thầy còn là tác giả và đồng tác giả của 3 sáng kiến về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, tập trung vào nâng cao hiệu quả học trực tuyến, phát triển năng lực thực hành và kỹ năng thuyết trình cho học sinh tiểu học. Đặc biệt, thầy đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu học tập, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp từng đối tượng, hướng tới giáo dục cá nhân hóa – xu thế tất yếu của thời đại số.

Thầy giáo Lê Quang Huy hướng dẫn cho học sinh khám phá môi trường học tập số

Từ sự nỗ lực và sáng tạo, thầy nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh của thầy liên tục đoạt giải trong các cuộc thi: Sáng tạo khoa học kỹ thuật và Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng. Ngoài trường học, thầy còn là thành viên nòng cốt của Đội hỗ trợ CĐS phản ứng nhanh của xã. Với thầy, CĐS không phải là trào lưu, mà là hành trình đổi mới từ chính người thầy – người truyền cảm hứng cho học sinh và cộng đồng.

CĐS chỉ thật sự có giá trị khi bắt đầu từ con người – những người dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng sẻ chia tri thức. Họ chính là những “hạt nhân số” tại cơ sở, góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy chính quyền số, trường học số, cộng đồng số phát triển bền vững. Những con người ấy đang từng ngày khẳng định chắc chắn rằng, CĐS không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là hành trình đổi mới vì con người, phục vụ con người và do con người thực hiện.

Anh Thơ