Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII:

Niềm tin và kỳ vọng mới của những người lính biển

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp diễn ra. Sự kiện chính trị trọng đại này thu hút sự quan tâm kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và Nhân dân cả nước.

Hướng về đại hội, trong mỗi đơn vị Hải quân, cán bộ, chiến sĩ đang dâng trào niềm tin sắt son, khát vọng đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Quân đội, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Hải quân cùng lãnh đạo đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh kiểm tra Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân

Khí thế thi đua từ thao trường, bến cảng, đảo xa, nhà giàn

Trên thao trường, bến cảng, các đảo tiền tiêu, nhà giàn, đài trạm, không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đang rộn ràng, sôi nổi.

Tại Vùng 4 Hải quân, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ vừa hăng say huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thi đua quyết thắng.

Ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, từng ca trực, từng buổi huấn luyện đều được bộ đội xác định là hành động thiết thực dâng lên đại hội.

Thượng tá Phạm Tiến Điệp - Chính trị viên đảo Trường Sa chia sẻ: Đại hội Đảng bộ Quân đội là dấu mốc lịch sử, định ra phương hướng phát triển toàn quân trong 5 năm tới. Chúng tôi tự hào được trực tiếp canh giữ biển đảo, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm phải góp phần làm nên những thành tích cụ thể, thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này.

Không chỉ ở trên biển đảo xa, trong đất liền, các đơn vị Hải quân đã phát động phong trào thi đua hướng về đại hội, tập trung vào hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hậu cần.

Đặc biệt, các đơn vị đã và đang kiểm tra kết thúc huấn luyện K3 (biên đội hiệp đồng chiến đấu) và thực binh bắn đạn thật lần 2 trên biển năm 2025. Đồng thời toàn Quân chủng đã và đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ

Dấu ấn Quân chủng Hải quân trong nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, Quân chủng Hải quân ghi dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện.

Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân chủng thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc và dự báo chính xác tình hình; chủ động tham mưu đề xuất Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình trên biển để phát triển đất nước.

Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân huấn luyện hiệp đồng trên biển

Toàn Quân chủng đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao, nhiều đơn vị giành giải cao tại các hội thi, hội thao trong Quân chủng và toàn quân. Trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của đội ngũ cán bộ; trình độ kỹ chiến thuật và khả năng làm chủ vũ khí trang bị hiện đại của bộ đội được nâng lên.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ và chất lượng. Qua đó góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam, cùng các nước xây dựng vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển...

Đại tá Nguyễn Xuân Hòa - Chính ủy Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh: Đại hội lần này không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn định ra phương hướng xây dựng Quân đội, Quân chủng trong giai đoạn mới. Đặc biệt, chúng tôi rất kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đó sẽ là bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân trong nhiệm kỳ tới.

Niềm tin và kỳ vọng mới

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sẽ diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10/2025, với phiên trù bị ngày 29/9, khai mạc chính thức sáng 30/9 và bế mạc sáng 2/10.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng.

Phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”, với chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Chiến sĩ đảo Đá Thị, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân quan sát mục tiêu trên không

Trong bối cảnh mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng nặng nề, phức tạp, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm chính trị của toàn quân càng thêm mạnh mẽ. Cán bộ, đảng viên, quần chúng ở các đơn vị Hải quân đều có chung tâm nguyện: biến niềm tin, kỳ vọng thành hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại úy Lê Viết Lập - Trợ lý quần chúng, Phòng Chính trị, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: Chúng tôi tin tưởng đại hội sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, sáng tạo, tạo bước phát triển đột phá của Quân đội trong thời kỳ mới. Với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, tuổi trẻ Vùng 2 nói riêng, đó là động lực để chúng tôi tiếp tục chắc tay súng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sắp diễn ra. Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Hải quân quyết tâm biến tinh thần đại hội thành sức mạnh hành động, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân và Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thùy Liên