Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được ngành GD&ĐT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.

Cô giáo Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Thanh Sơn quan tâm, hỗ trợ học sinh trong giờ học thể hiện vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Bộ GD&ĐT, ngay từ đầu năm 2025, Sở GD&ĐT đã chủ động hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về bình đẳng giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ được thực hiện thường xuyên, sâu rộng tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng cấp học.

Các nội dung của Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh được lồng ghép trong sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ định kiến giới trong môi trường học đường.

Cô và trò Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì trong giờ học, thể hiện môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện cho mọi học sinh phát triển toàn diện.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thường xuyên theo dõi, thống kê, đánh giá các chỉ tiêu theo Quyết định số 383/QĐ-BGDĐT ngầy 26/1/2022 của Bộ GD&ĐT, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những chỉ tiêu còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, trong năm 2025, toàn ngành không ghi nhận vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, buôn bán phụ nữ, trẻ em hay vi phạm pháp luật về bình đẳng giới xảy ra trong các cơ sở giáo dục. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục với các cấp, các ngành, đoàn thể đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng với việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ chú trọng lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển giáo dục. Nội dung về giới, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản được tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong đào tạo sư phạm.

Ngành tiếp tục bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho mọi đối tượng, nhất là trẻ em gái và trẻ em dân tộc thiểu số. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ nữ biết chữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, tiếp tục được nâng cao. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Sở GD&ĐT cử cán bộ nữ lãnh đạo trẻ và nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thông tin, kiến thức về bình đẳng giới, xoá bỏ định kiến giới trong chương trình, sách giáo khoa mới. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới được Sở GD&ĐT tiến hành lồng ghép, tích hợp trong một số đợt thanh tra chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục. 100% các đơn vị, trường học được kiểm tra nghiêm túc thực hiện việc quản lý, giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới tại nhà trường.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, luôn quan tâm thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; kịp thời quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chú trọng công tác tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nữ phù hợp, hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới thực chất, phát huy vai trò của phụ nữ, góp phần xây dựng nền giáo dục nhân văn, tiến bộ, vì sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Hạnh Thúy