Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được ngành GD&ĐT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.

Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Cô giáo Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Thanh Sơn quan tâm, hỗ trợ học sinh trong giờ học thể hiện vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Bộ GD&ĐT, ngay từ đầu năm 2025, Sở GD&ĐT đã chủ động hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về bình đẳng giới. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, vì sự tiến bộ của phụ nữ được thực hiện thường xuyên, sâu rộng tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng cấp học.

Các nội dung của Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh được lồng ghép trong sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ định kiến giới trong môi trường học đường.

Nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Cô và trò Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì trong giờ học, thể hiện môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện cho mọi học sinh phát triển toàn diện.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ thường xuyên theo dõi, thống kê, đánh giá các chỉ tiêu theo Quyết định số 383/QĐ-BGDĐT ngầy 26/1/2022 của Bộ GD&ĐT, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những chỉ tiêu còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, trong năm 2025, toàn ngành không ghi nhận vụ việc bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, buôn bán phụ nữ, trẻ em hay vi phạm pháp luật về bình đẳng giới xảy ra trong các cơ sở giáo dục. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục với các cấp, các ngành, đoàn thể đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái.

Cùng với việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ chú trọng lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển giáo dục. Nội dung về giới, bình đẳng giới và sức khỏe sinh sản được tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong đào tạo sư phạm.

Ngành tiếp tục bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng cho mọi đối tượng, nhất là trẻ em gái và trẻ em dân tộc thiểu số. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ nữ biết chữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, tiếp tục được nâng cao. Các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Sở GD&ĐT cử cán bộ nữ lãnh đạo trẻ và nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên thông tin, kiến thức về bình đẳng giới, xoá bỏ định kiến giới trong chương trình, sách giáo khoa mới. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới được Sở GD&ĐT tiến hành lồng ghép, tích hợp trong một số đợt thanh tra chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục. 100% các đơn vị, trường học được kiểm tra nghiêm túc thực hiện việc quản lý, giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới tại nhà trường.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, luôn quan tâm thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; kịp thời quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời chú trọng công tác tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nữ phù hợp, hiệu quả.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới thực chất, phát huy vai trò của phụ nữ, góp phần xây dựng nền giáo dục nhân văn, tiến bộ, vì sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vì sự tiến bộ của phụ nữ Luật Bình đẳng giới Phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ Môi trường tuyên truyền phổ biến pháp luật Chương trình giáo dục Đào tạo Chỉ đạo xây dựng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng văn hóa giao thông học đường

Xây dựng văn hóa giao thông học đường
2026-01-17 15:22:00

baophutho.vn Trong bối cảnh mật độ phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) khu vực trường học trở thành yêu...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long