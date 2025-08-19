Nỗi lo y tế ở xã vùng cao Đức Nhàn

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã đặc biệt khó khăn Mường Chiềng và Nánh Nghê, xã Đức Nhàn trở thành một trong những địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nhiều xóm bản nằm cách trung tâm xã trên 10 km. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại vất vả khiến công tác khám, chữa bệnh cho người dân nơi đây gặp nhiều trở ngại.

Xã Đức Nhàn có diện tích hơn 107,6 km2, dân số 7.389 người, trong đó trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, trong khi hệ thống y tế chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn. Toàn xã có 2 trạm y tế, chia thành 4 điểm trạm, song cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, lạc hậu. Đặc biệt, khoảng cách giữa các điểm trạm lên tới trên 10 km, có điểm cách gần 20 km. Với hệ thống trang thiết bị, số lượng cán bộ y tế tại các trạm hiện nay không đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của nhân dân.

Cán bộ trạm y tế Mường Chiềng, xã Đức Nhàn tư vấn khám chữa bệnh và cấp thuốc cho bệnh nhân đến khám tại trạm.

Tại trạm y tế Mường Chiềng – một trong hai trạm của xã, số bệnh nhân đến khám hằng năm luôn ở mức cao. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay đã có 2.516 lượt khám, trong đó hơn 2.000 lượt khám bằng BHYT. Trạm có 10 cán bộ, gồm 2 bác sỹ; trong khi trạm Nánh Nghê có 7 cán bộ, chỉ 1 bác sỹ. Với lực lượng như vậy, cả hai trạm chỉ có thể đáp ứng điều trị ban đầu đối với những bệnh thông thường.

Đồng chí Lò Văn Năm, Trưởng trạm y tế Mường Chiềng, xã Đức Nhàn cho biết: “Trạm có hai cơ sở với hơn 20 phòng chức năng, song trang thiết bị còn thiếu thốn, nhiều hạng mục xuống cấp. Hiện cơ sở 1 đang xây dựng khối nhà 3 tầng nhưng vẫn chưa có khu vườn thuốc nam theo chuẩn y tế. Với điều kiện như hiện nay, việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà con còn rất hạn chế.”

Điều khiến cán bộ y tế lo lắng nhất là công tác cấp cứu bệnh nhân nặng. Từ trạm y tế xã xuống Trung tâm y tế Đà Bắc hơn 60 km, đường tỉnh 433 nhiều đèo dốc, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa bão. Có những trường hợp khi đưa đi cấp cứu, bệnh nhân không thể qua khỏi vì không kịp thời gian vàng.

Để khắc phục, Trung tâm y tế Đà Bắc đã thành lập đội cấp cứu ngoại viện. Khi có ca bệnh nặng, xe cấp cứu từ trung tâm sẽ lên đón, đồng thời trạm y tế xã đưa bệnh nhân xuống, hai bên gặp nhau trên đường để kịp thời chuyển giao. Dù vậy, theo các y bác sỹ tại cơ sở, vẫn còn nhiều trường hợp không thể cứu được bệnh nhân do trở ngại đường xa.

Chia sẻ nỗi lo, bà Xa Thị Mi, người dân xóm Nhạp, bày tỏ: “Mỗi lần có người đau nặng, gia đình phải đưa đi hàng chục cây số đường núi mới tới được bệnh viện. Những hôm mưa gió, đường trơn, xe không đi nổi, người bệnh chỉ còn biết phó mặc vào số phận.”

Không chỉ Mường Chiềng, người dân khu vực Nánh Nghê cũng chung cảnh ngộ. Đây là địa bàn giáp tỉnh Sơn La, cách trung tâm huyện Đà Bắc cũ hơn 80 km. Trước khi sáp nhập, Nánh Nghê cũng là địa bàn xa xôi, giao thông khó khăn, đời sống bà con chồng chất thiếu thốn.

Trong bối cảnh ấy, đội ngũ y bác sĩ tại các trạm y tế xã Đức Nhàn vẫn đang nỗ lực hết mình để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Song nếu không sớm được bổ sung nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cũng như phương tiện cấp cứu chuyên dụng, khó khăn sẽ còn tiếp diễn, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe đồng bào vùng cao.

Đồng chí Lò Văn Năm cho biết: “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là các trạm y tế được trang bị đầy đủ thiết bị y tế, đồng thời cán bộ y tế được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn được trang bị xe cứu thương để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Bởi thực tế hiện nay, để đưa bệnh nhân cần cấp cứu lên tuyến trên, trạm hoàn toàn phụ thuộc vào các xe dịch vụ. Nhiều lúc, ngay cả việc gọi xe để đưa bệnh nhân đi cũng gặp khó khăn vì không phải lúc nào cũng sẵn”

Y tế cơ sở ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn không chỉ đóng vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn là điểm tựa an sinh xã hội cho người dân. Sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho hệ thống y tế cơ sở chính là chìa khóa giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm gánh nặng cho tuyến trên và quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của hàng ngàn người dân vùng cao như ở Đức Nhàn hôm nay.

Đinh Hòa