Nông dân thời công nghệ

Cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, người nông dân đã tìm được nhiều hướng đi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, linh hoạt nhạy bén trong sản xuất, chăn nuôi, bắt nhịp với xu thế thị trường, tạo ra giá trị kinh tế cao. Từ đó, làm giàu cho bản thân và góp phần hình thành nền nông nghiệp 4.0.

Mô hình trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Phạm Văn Quỳnh, thôn Lâm Xuyên, xã Yên Lạc cho thu nhập vài trăm triệu đồng/năm.

Tốt nghiệp Trường đại học Giao thông Vận tải, đang có việc làm với thu nhập ổn định tại thành phố Hà Nội nhưng anh Phạm Văn Quỳnh, thôn Lâm Xuyên, xã Yên Lạc lại rời phố về quê, quyết tâm làm giàu trên quê hương. Qua tìm hiểu và đi thực tế nhiều nơi, anh Quỳnh nhận thấy nhiều hộ nông dân tại các tỉnh bạn làm giàu từ cây nho. Năm 2019, anh Quỳnh mạnh dạn gom đất ruộng của gia đình, khởi nghiệp với mô hình trồng nho hạ đen. Anh lặn lội đến Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ nông lâm Bắc Giang mua gần trăm gốc nho giống về trồng thử nghiệm. Vụ đầu, do kỹ thuật, phương pháp trồng, chăm sóc vẫn mang tính truyền thống nên vụ sản xuất đầu năng suất chưa được như mong muốn, nhiều sâu bệnh, năng suất thấp. Không nản chí, anh Quỳnh tiếp tục tìm tòi, học hỏi và quyết tâm đổi mới, trong đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật đóng vai trò quan trọng. Với đặc tính của cây nho là “dị ứng” với nước mưa, sương mù và dễ nhiễm bệnh nên khi đưa vào sản xuất, anh Quỳnh đã đầu tư hệ thống giàn kiên cố, nhà màng, giúp giảm tác hại của thời tiết, sâu bệnh để cây nho phát triển, sinh trưởng tốt nhất. Hệ thống tưới nước tự động giúp giảm nhân công và kiểm soát độ ẩm, đồng thời, quá trình bón phân cho cây trở nên đơn giản vì được hòa chung với nguồn nước tưới.

Cùng với đầu tư hệ thống nhà màng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây nho được anh Quỳnh tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ vậy, quả nho căng mọng, có vị ngọt thanh, năng suất cao. Nhận thấy tiềm năng từ cây nho, anh Quỳnh tiếp tục mở rộng quy mô nhà màng, trồng thêm nho sữa và mở dịch vụ tham quan, trải nghiệm. Hiện tại, trang trại của anh đang có hơn 5.000 gốc nho, trong đó, hơn 4.000 gốc đang cho thu hoạch, sản lượng trung bình 16 tấn/năm, giá bán trung bình 150 nghìn đồng/kg nho hạ đen và 300 nghìn đồng/kg nho sữa. Doanh thu trung bình một năm hàng tỷ đồng.

Để tìm đầu ra cho sản phẩm, anh Quỳnh đã đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử và đăng ký sản phẩm OCOP. Đến nay, nho hạ đen và nho sữa của vườn anh Quỳnh đang được các cửa hàng thực phẩm sạch tại thành phố Hà Nội thu mua. Hằng năm, vào thời điểm thu hoạch nho (tháng 5 và tháng 10) vườn nho đón hàng nghìn lượt khách, đoàn học sinh đến tham quan, trải nghiệm.

Cũng là một người đam mê nông nghiệp, nhờ sự chịu thương, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo, chị Nguyễn Thị Thúy, xã Tam Đảo đã thành công và làm giàu nhờ chăn nuôi lợn thịt. Năm 2009, khởi nghiệp từ 10 con lợn thịt, tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi chủ yếu thủ công, công tác phòng dịch chưa khoa học nên những năm đầu, đàn lợn bị dịch bệnh nhiều. Chị Thúy quyết định phải đổi mới kỹ thuật, quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. Bao nhiêu vốn liếng của gia đình cộng thêm số vốn vay từ ngân hàng, chị Thúy đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng chuồng trại theo mô hình khép kín, xa khu dân cư, tách biệt hẳn với môi trường xung quanh để phòng dịch tốt hơn. Chuồng được trang bị hệ thống làm mát, quạt thông gió, máng ăn, nước uống, vệ sinh chuồng trại đều được tự động hóa... Hệ thống xử lý chất thải được đầu tư bài bản, một phần xử lý làm nhiên liệu nấu, một phần được ủ men vi sinh làm phân bón cho cây trồng.

Mỗi con lợn đều được đánh số và kiểm soát vắc xin, dịch bệnh trên phần mềm, giúp hạn chế dịch bệnh và việc theo dõi sự tăng trưởng của đàn lợn một cách khoa học. Nhờ vậy, đàn lợn sinh trưởng tốt, từ 50 nái lợn, tăng lên 200 nái và hơn 1.000 lợn thịt. Điều đáng nói là, trong cơn bão dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, nhưng đàn lợn của chị vẫn khỏe mạnh.

Nhờ mô hình chăn nuôi khoa học, mỗi năm trang trại của chị Thúy xuất bán ra thị trường hơn 4.000 lợn thương phẩm, hàng nghìn lợn giống. Thu nhập trung bình hàng tỷ đồng mỗi năm. Với thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Thúy vinh dự là một trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu của cả nước và được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020.

Với sự năng động, nhạy bén, không ít người nông dân đã làm giàu nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất.

Cùng với nông dân cả nước, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không ngừng học hỏi, tìm tòi, mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số, đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp, thị trường lớn trong và ngoài tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân, những năm qua, tỉnh đã dành hằng trăm tỷ đồng để hỗ trợ cho nông dân về cây, con giống, phân bón, kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh, thuê đất... Trong đó, chú trọng các mô hình sản xuất rau, quả, hàng hóa an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn sinh học, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất lao động, thu nhập cho người nông dân, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

Văn Cường