Nông dân xã Xuân Đài thi đua sản xuất giỏi

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Xuân Đài tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ... tạo sức bật mới cho địa phương ngày càng khởi sắc.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Hà Văn Tâm mang lại hiệu quả kinh tế cao

Hội Nông dân xã Xuân Đài hiện có 27 chi hội với trên 2,213 hội viên. Toàn xã có 3.429 hộ dân tham gia sản xuất nông nghiệp. Về tình hình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn, xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển trồng rừng, đàn gia súc, gia cầm, đưa giống lúa lai có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Duy trì tổng diện tích 103,1 ha chè, tổng đàn trâu 2.732 con, tổng đàn bò đạt 2.414 con, tổng đàn lợn đạt 3.087 con, tổng đàn gia cầm đạt 102.700 nghìn con, duy trì mặt nước nuôi trồng thủy sản 32,2 ha so với sản lượng khai thác đạt 162,2 tấn.

Về lâm nghiệp: Trồng mới rừng tập trung hàng năm đạt 300 ha/năm; sản lượng gỗ khai thác hàng năm đạt 21,5 nghìn m3/năm, tăng 12,3% so với năm 2022. Trên cơ sở cơ cấu phát triển nông nghiệp trên địa bàn, nông dân xã Xuân Đài đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh đất đai, nguồn lao động, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất từ đó nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo.

Đồng chí Đặng Thị Bích Hậu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Hội đã chủ động phối hợp với HTX trên địa bàn xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước tạo không gian hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, tư vấn hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm OCOP, hướng tới việc xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Tổ chức cho chi hội, hội viên nông dân tham gia hội chợ trung bày sản phẩm, qua đó đã giới thiệu nông sản của địa phương”.

Hội Nông dân xã đã triển khai các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, đẩy mạnh tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên, nông dân về phát triển kinh tế tập thể, thành lập hợp tác xã và các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Hiện nay các chi hội đã được tư vấn, hỗ trợ củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; góp phần tăng cường nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, sáng tạo, chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên nông dân.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn, chủ động kết nối với các hộ sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp đăng ký các gian hàng trực tiếp quảng bá và trao đổi các sản phẩm nông sản , thông qua đó tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp kết nối với các thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tạo lợi thế cạnh tranh hướng tới tham gia sâu hơn trên các sàn thương mại điện tử.

UBND xã Xuân Đài tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà đặc sản H’Mông theo hướng an toàn sinh học

Để hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên, Hội Nông dân xã đã kiện toàn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động theo quy định và phát huy hiệu quả cho vay; nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn mở rộng quy mô sản xuất và phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi . Công tác quản lý, cho vay, thu hồi vốn được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn, sử dụng ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực. Hội nông dân xã đang quan lý 800 triệu nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tạo điều kiện cho 30 hộ vay vốn; nguồn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội là hơn 12.3 tỷ đồng với 13 tổ TK&VV cho 217 hộ vay.

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, vận động tương trợ bằng tiền, ngày công lao động, đóng góp xây dựng mua sắm thiết chế nhà văn hóa nông thôn. Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia hiến đất , đóng góp ngày công làm mới và sứa chữa đường bê tông liên thôn, đường giao thông kết hợp nội đồng.

Hưởng ứng tích cực và phối hợp các đoàn thể xã thực hiện các mô hình về bảo vệ môi trường, thắp sáng đường quê, sửa chữa kênh mương nội đồng. Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo bền vững, các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân.

Thu Hà