Quyết liệt giữ an toàn cho người tiêu dùng

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh vào những tháng cuối năm, công tác quản lý thị trường (QLTT) ở tỉnh Phú Thọ đã được đẩy lên thành cao điểm với trọng tâm kiểm soát nhóm mặt hàng thực phẩm, thời trang, đồ điện tử và hàng tiêu dùng có nguy cơ bị làm giả, nhập lậu.

Từ thời điểm sáp nhập và vận hành bộ máy mới (1/7/2025) đến những ngày đầu tháng 12/2025, lực lượng QLTT tỉnh đã triển khai nhiều đợt kiểm tra, phối hợp với các ngành chức năng để phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ tối đa quyền, lợi ích của người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thị trường sôi động, tiềm ẩn rủi ro

Mới bước vào đầu tháng 12 nhưng thị trường đã có nhiều diễn biến sôi động. Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh tạo sức mua lớn, đồng thời mở đường cho nhiều rủi ro về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng QLTT Phú Thọ kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Lực lượng QLTT xác định rõ nhóm mặt hàng dễ phát sinh vi phạm dịp này gồm thực phẩm tươi, sản phẩm chế biến, rượu bia, bánh kẹo, đồ điện tử, mỹ phẩm và thời trang. Những kênh phân phối truyền thống lẫn thương mại điện tử đều có điểm nóng, đòi hỏi phải tổ chức kiểm soát linh hoạt, vừa tại các trung tâm thương mại, chợ truyền thống..., vừa trên sàn giao dịch trực tuyến.

Từ 1/7/2025, khi Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ hoạt động với bộ máy, chức năng được củng cố theo quyết định thành lập, đơn vị nhanh chóng bố trí đội hình kiểm tra, nắm bắt diễn biến, tăng cường phối hợp liên ngành để xử lý các đường dây, điểm nóng vi phạm. Kết quả đã phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh lưu thông trên thị trường.

Ban Chỉ đạo 389 và Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm, tổ chức các đoàn kiểm tra tập trung, đồng bộ trên toàn tỉnh. Trong các đợt ra quân, nhiều đội chuyên trách đã chủ trì phối hợp với công an, y tế dự phòng, cơ quan thuế để kiểm tra, tạm giữ và xử lý nhiều vụ việc; một số vụ có tính chất phức tạp đã được khởi tố hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Kết quả sơ bộ cho thấy, số lượng hàng hóa vi phạm bị tịch thu, xử phạt hành chính và biện pháp tiêu hủy đã tạo hiệu ứng răn đe, góp phần làm sạch mặt bằng thị trường trước các dịp mua sắm cao điểm.

Đánh giá kết quả hoạt động trong 11 tháng đầu năm của UBND tỉnh cho thấy, các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trong nửa cuối năm 2025 đã được tổ chức bài bản. UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 đã tổ chức các hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm và tuyên truyền rộng rãi về quyền lợi người tiêu dùng. Việc xử lý một số vụ việc có tính răn đe đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh.

Khó khăn và giải pháp

Mặc dù đã đạt được kết quả, công tác QLTT ở Phú Thọ vẫn gặp nhiều thách thức. Thứ nhất, chuỗi cung ứng đa dạng và kênh bán hàng online khiến việc truy nguồn gốc, xác minh thủ thuật gian lận trở nên khó khăn; nhiều vi phạm manh nha qua các gian hàng ảo hoặc vận chuyển nhỏ lẻ.

Thứ hai, nguồn lực chuyên môn và trang thiết bị giám định tại chỗ còn hạn chế so với yêu cầu phát hiện hàng giả tinh vi, nhất là với các sản phẩm điện tử và mỹ phẩm.

Thứ ba, một số cơ sở kinh doanh chưa ý thức đầy đủ về trách nhiệm pháp lý, hoặc cố tình né tránh công tác thanh tra, kiểm tra, gây khó khăn cho quá trình xử lý và thu hồi hàng hóa vi phạm pháp luật. Cuối cùng, việc phối hợp liên ngành đôi khi chưa thông suốt ở một số địa bàn hoặc thời điểm, dẫn đến hiệu quả xử lý chưa tối ưu.

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, trước mắt là tập trung phục vụ an toàn thị trường trước Tết Dương lịch và Âm lịch 2026, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp chính như tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào nhóm thực phẩm, thời trang, điện tử và hàng tiêu dùng dễ bị làm giả; phối hợp kiểm soát kịp thời từ kho hàng đến điểm bán và cả kênh thương mại điện tử.

Tiếp đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: phát triển cơ sở dữ liệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc điện tử, và giám sát giao dịch online để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Cùng với đó, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ QLTT thông qua công tác đào tạo nghiệp vụ, trang bị công cụ giám định nhanh và quy trình xử lý vụ việc rõ ràng, rút ngắn thời gian xác minh. Tăng cường phối hợp liên ngành (Công an, Y tế, Thuế, Sở Công Thương) và truyền thông để vừa xử lý, vừa phòng ngừa thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng.

Cuối cùng, cần có cơ chế, chế tài đủ mạnh và nhất quán để tạo răn đe, kèm theo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chân chính giảm chi phí tuân thủ. Thực tế đã chứng minh, nếu có cơ chế đủ quyết liệt từ Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thì việc hạn chế, ngăn chặn tiến tới đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại là hoàn toàn khả thi.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp cuối năm không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ niềm tin trong nhân dân. Từ sau thời điểm sáp nhập tỉnh đến nay, QLTT Phú Thọ đã để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận bằng những đợt kiểm tra, tạm giữ và xử lý kiên quyết nhiều vụ việc vi phạm có sức răn đe.

Để phát huy kết quả đó, cần tiếp tục hành động quyết liệt hơn nữa, đồng bộ và minh bạch, vừa “siết” vi phạm, vừa “nâng” chất lượng thị trường, bảo đảm người dân an tâm đón Tết cũng như trong sinh hoạt thường ngày.

Quang Nam