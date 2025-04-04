Giáo dục
Olympic Tin học quốc tế 2025: 4/4 học sinh giành huy chương, Việt Nam đứng Top 8

Cả 4 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Ngày 2/8, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin cả 4 học sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2025 tại thủ đô Sucre, Bolivia xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2025 (IOI 2025) được tổ chức trực tiếp từ ngày 27/7 đến ngày 3/8 tại thủ đô Sucre, Bolivia, với sự tham gia chính thức của 330 thí sinh đến từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ; Nga và Belarus tham dự dưới lá cờ Olympic.

