Ông Thaksin chuyển vào bệnh xá trong tù

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin được chuyển tới bệnh xá của nhà tù Klong Prem trong lúc thụ án một năm tù tại đây.

Quan chức cấp cao Cục Cải huấn Thái Lan ngày 15/9 xác nhận cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được chuyển tới khu điều trị y tế trong nhà tù “do vấn đề tuổi tác và tình trạng mắc bệnh mạn tính”. Quan chức không nói rõ ông Thaksin đang trong quá trình trị bệnh hay chỉ được chuyển tới bệnh xá như biện pháp phòng ngừa.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok ngày 9/9. Ảnh: AFP

Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin, hôm nay cũng cùng mẹ và chị gái vào nhà tù thăm bố, là những người đầu tiên được gặp ông Thaksin sau khi ông hoàn thành thời gian cách ly bắt buộc.

Sau khoảng 30 phút, bà Paetongtarn thông báo với các phóng viên và những người ủng hộ ông Thaksin bên ngoài nhà tù rằng ông đã được cạo tóc theo quy định dành cho tù nhân.

"Sức khỏe của bố tôi tốt. Ông đang gặp một số vấn đề về huyết áp, nhưng việc mọi người bị căng thẳng khi ở trong tù là chuyện bình thường", bà Paetongtarn nói.

Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tới nhà tù Klong Prem thăm bố ngày 15/9. Ảnh: AFP

Luật sư Winyat Chatmontree của ông Thaksin cho biết “chưa đến lúc” nộp đơn xin cho thân chủ chấp hành bản án bên ngoài nhà tù. Luật sư Winyat nói thêm cựu thủ tướng Thái Lan không mong bất kỳ biệt đãi nào trong tù, như được đảm bảo an ninh hay có phòng đặc biệt.

Tòa án Tối cao Thái Lan trước đó xác định ông Thaksin đã không thụ án tù theo đúng luật hồi năm 2023 và phán quyết cựu thủ tướng phải ngồi tù bù một năm. Ông Thaksin thụ án tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok, là một trong những cơ sở giam giữ nghiêm ngặt nhất Thái Lan.

Phó tổng cục trưởng kiêm người phát ngôn Cục Cải huấn Thái Lan Shane Kanjanapach trước đó nói đang xem xét phân công cho ông Thaksin làm giáo viên dạy ngôn ngữ cho các tù nhân khác.

Nguồn vnexpress.net