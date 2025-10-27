Phấn đấu hoàn thành xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Chiều 27/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Tổ Công tác đôn đốc, giám sát dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị cho biết, từ ngày 16 – 24/10/2025, Sở Xây dựng đã phối hợp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát địa chất, khảo sát địa hình, thống nhất một số nội dung chính của phương án thiết kế, bao gồm: Hạ tầng cảnh quan xung quanh khu vực dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phương án thiết kế sơ bộ, dự kiến tổng mức đầu tư...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Tổ công tác báo cáo tiến độ đầu tư, các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư; phương án thiết kế xây dựng; phạm vi, quy mô, vị trí khu vực đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng...

Đồng chí Dương Hoàng Hương- Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh Phú Thọ, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc sớm hoàn thiện đầu tư xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa, nhằm ghi lại dấu ấn 2 lần Bác Hồ về thăm Đền Hùng và thể hiện long thành kính, sự biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng như Nhân dân cả nước đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian văn hóa Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - Cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Thành viên tổ công tác báo cáo tiến độ nhiệm vụ được phân công

Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các Thành viên Tổ công tác đôn đốc, giám sát dự án chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu (hoàn thành công trình trước Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026), báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần với UBND tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ cùng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các cơ quan, đơn vị liên quan có tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép gia hạn thời gian thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng gắn với điều chỉnh cục bộ cảnh quan khu vực Trục hành lễ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, trong đó có vị trí đầu tư xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đơn vị tư vấn nghiên cứu thêm các phương án thiết kế Tượng đài và cảnh quan khu vực đặt Tượng đài. Đặc biệt, thiết kế phải tương đồng, phù hợp với cảnh quan bức tranh “Ngày hội non sông” phía đối diện khu vực tượng đài và gắn liền với cải tạo, bổ sung hệ thống cây xanh, ánh sáng khu vực xung quanh.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Thọ thống nhất phương án đầu tư; hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt chủ trương đầu tư trước 4/11. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Thọ phấn đấu trước 15/3/2026 hoàn thành dự án.

Đinh Vũ