Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Thời tiết ngày 17/1: Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì rét về đêm, Nam Bộ...

2026-01-17 06:28:00 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 17/1 hình thái thời tiết trên cả nước nhìn chung ổn định, song không khí lạnh vẫn chi phối rõ rệt tại nhiều khu vực, khiến nền...

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ triển khai nhiệm vụ 2026

2026-01-16 15:08:00 baophutho.vn Sáng 16/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thời tiết ngày 16/1: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét

2026-01-16 06:39:00 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 16/1/2026, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu tác động của các hình thế khí quyển mùa đông, trong đó Bắc Bộ và nhiều khu vực...

Trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn

2026-01-15 15:32:00 baophutho.vn Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 15/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với chùa Biện Sơn và các phật...

Thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày hửng nắng

2026-01-15 07:02:00 Dự báo, ngày 15/1, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét vào sáng sớm và ban đêm, kèm theo sương mù rải rác, ban ngày giảm mây và hửng nắng. Các khu...

Mái nhà chung của những phận đời yếu thế

2026-01-14 15:21:00 baophutho.vn Có một nơi lặng lẽ nhưng bền bỉ cưu mang những phận đời kém may mắn nhất trong xã hội. Đó là Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người...