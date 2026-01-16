Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trong các khung giờ từ 6-8 giờ, 10 giờ 30 phút-11 giờ 30 phút, 13-14 giờ và 16-18 giờ, áp dụng trong các ngày từ ngày 19-25/1.

Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Hà nội Cảnh sát giao thông Lực lượng chức năng phân luồng giao thông đường Phục vụ Đại hội Phương tiện
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mái nhà chung của những phận đời yếu thế

Mái nhà chung của những phận đời yếu thế
2026-01-14 15:21:00

baophutho.vn Có một nơi lặng lẽ nhưng bền bỉ cưu mang những phận đời kém may mắn nhất trong xã hội. Đó là Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người...

“Sứ giả văn hóa” vươn tầm thế giới

“Sứ giả văn hóa” vươn tầm thế giới
2026-01-14 10:36:00

baophutho.vn Trong dòng chảy bền bỉ của văn hóa dân tộc, Hát Xoan Phú Thọ hiện hữu như một báu vật vô giá, là niềm tự hào của người dân Đất Tổ Hùng Vương....

Tin liên quan

Cùng chủ đề

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long