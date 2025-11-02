Phản ứng của báo Indonesia, Malaysia khi Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam

Các tờ báo của Indonesia và Malaysia đã đưa ra bình luận khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 11.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Kim Sang Sik sẽ triệu tập Xuân Son lên tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11. Sự xuất hiện của tiền đạo sinh năm 1997 được chú ý đặc biệt.

Sự trở lại của Xuân Son mang tới tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thành Đông

Xuân Son khiến giới bóng đá Đông Nam Á quan tâm khi tỏa sáng rực rỡ ở AFF Cup 2024, giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Sau đó, tiền đạo gốc Brazil đã rời xa sân cỏ trong thời gian dài với chấn thương nặng trong trận chung kết lượt đi trước Thái Lan.

Bình luận về sự trở lại của Xuân Son, tờ Superball (Indonesia) có bài viết: “Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau 10 tháng vắng bóng”. Tờ báo xứ vạn đảo nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên chân sút gốc Brazil xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam kể từ AFF Cup 2024.

Xuân Son dính chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 gặp Thái Lan và phải nghỉ thi đấu tới 10 tháng. Tiền đạo sinh năm 1997 được cho là bình phục chấn thương và sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Xuân Son đã ra sân thi đấu 15 phút trong một trận giao hữu của CLB Nam Định. Việc tiền đạo gốc Brazil xuất hiện trở lại hứa hẹn sẽ mang tới cú hích cho hàng công đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik muốn tận dụng đợt tập trung đội tuyển quốc gia để kiểm tra phong độ và thể lực của Xuân Son. Ông sẽ đánh giá tình hình của cầu thủ này trong các buổi tập, trước khi quyết định có trao cơ hội cho Xuân Son ra sân trong trận đấu với Lào.

Đỗ Hoàng Hên cũng là cầu thủ nhập tịch đáng chú ý khác của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đồng đội cũ của Xuân Son ở CLB Nam Định chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA”.

Trong khi đó, tờ Manka Bola của Malaysia bình luận: “Sự trở lại của Xuân Son sẽ là thách thức với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, tiền đạo này từng làm mưa làm gió ở AFF Cup 2024 nhưng anh lại dính chấn thương nặng và phải thi đấu tới 10 tháng.

CLB Nam Định không đăng ký Xuân Son thi đấu ở giai đoạn 1 V-League mùa này nhưng anh vẫn được triệu tập lên khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đây là thông tin rất vui với “Những chiến binh sao vàng”. Tiền đạo gốc Brazil rất muốn xuất hiện trong cuộc tái đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 năm sau”.

Nguồn dantri.com.vn