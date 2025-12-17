Dembele giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA

{title}
{publish}
{head}
Sau giải thưởng Quả Bóng Vàng, Ousmane Dembele và Aitana Bonmati tiếp tục được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)
Ousmane Dembele là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025 của FIFA.
Tiền đạo Ousmane Dembele của Paris Saint Germain và đội tuyển Pháp đã được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại lễ trao giải ở Doha.
Cầu thủ 28 tuổi này đã đóng vai trò then chốt trong chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG, khi đội bóng nước Pháp đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 5-0 trong trận chung kết hồi tháng 6/2025.
Mùa giải vừa qua, Dembele đã ghi tổng cộng 35 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 21 bàn tại Ligue 1, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.
Ở hạng mục dành cho cầu thủ nữ, tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona đã giành danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của FIFA, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp cô được trao giải thưởng này.
Bonmati, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa giải vừa qua, cũng giành Quả Bóng Vàng nữ lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay.
Cô đã góp công giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội, đồng thời cùng đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết Champions League và chung kết Euro 2025.
Nguồn Vietnam+
baophutho.vn Ở môn Pencak Silat, diễn ra tại nhà thi đấu Impact Arena (Nonthaburi, Thái Lan), võ sĩ Pencak Silat của Phú Thọ là Nguyễn Đức Hậu đã giành được...
baophutho.vn Sau khi đã giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc ở SEA Games 33, chân chạy của tỉnh Phú Thọ Tạ Ngọc Tưởng đã giành thêm 1 Huy chương...
baophutho.vn Đối với môn điền kinh, SEA Games 33 thi đấu tại Sân vận động Suphachalasai (Thái Lan), vận động viên quê Phú Thọ là Hà Thị Thúy Hằng đã tranh...
Đội tuyển karate Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng tại SEA Games 33, đứng đầu bảng xếp hạng cùng Thái Lan trong kỳ đại hội thể thao khu vực.
Ngày 16/12 được xem là một trong những ngày thi đấu quan trọng nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khi hàng loạt môn thế mạnh đồng loạt bước vào chung kết. Từ...
baophutho.vn Chiều 15/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã bước vào trận bán kết SEA Games 33 gặp U22 Philippines trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái...
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngay sau trận bán kết với chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines, HLV Kim Sang Sik bày tỏ hết sức vui mừng khi đã cùng U22 Việt Nam tiến vào...