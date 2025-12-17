Thể thao
Dembele giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA

Sau giải thưởng Quả Bóng Vàng, Ousmane Dembele và Aitana Bonmati tiếp tục được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2025 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)

Dembele giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA

Ousmane Dembele là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025 của FIFA.

Tiền đạo Ousmane Dembele của Paris Saint Germain và đội tuyển Pháp đã được vinh danh là Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại lễ trao giải ở Doha.

Cầu thủ 28 tuổi này đã đóng vai trò then chốt trong chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG, khi đội bóng nước Pháp đã đánh bại Inter Milan với tỷ số 5-0 trong trận chung kết hồi tháng 6/2025.

Mùa giải vừa qua, Dembele đã ghi tổng cộng 35 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 21 bàn tại Ligue 1, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Ở hạng mục dành cho cầu thủ nữ, tiền vệ Aitana Bonmati của đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona đã giành danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của FIFA, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp cô được trao giải thưởng này.

Bonmati, người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa giải vừa qua, cũng giành Quả Bóng Vàng nữ lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay.

Cô đã góp công giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội, đồng thời cùng đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết Champions League và chung kết Euro 2025.

