Vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Bạc SEA Games ở tuổi 19

Đối với môn điền kinh, SEA Games 33 thi đấu tại Sân vận động Suphachalasai (Thái Lan), vận động viên quê Phú Thọ là Hà Thị Thúy Hằng đã tranh tài ở nội dung nhảy xa. Cô gái 19 tuổi thi đấu xuất sắc trong lần đầu tham dự đấu trường khu vực.

Hà Thị Thúy Hằng là một trong những vận động viên có thành tích cá nhân tốt nhất trên sân nhảy xa ở SEA Games 33, cùng với người đàn chị Trần Thị Loan và vận động viên của Indonesia cũng là đương kim vô địch Maria Londa. Vì vậy, đây là 3 vận động viên được đánh giá có khả năng cao tranh huy chương.

Vận động viên Hà Thị Thúy Hằng vào đà thực hiện cú nhảy 6m29.

Đúng như dự đoán, Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng và Maria Londa đã tạo nên một cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Ở lượt nhảy đầu tiên, Thúy Hằng đạt thành tích 6m24, tạm đứng đầu. Tới lượt nhảy thứ 2, Trần Thị Loan vươn lên khi đạt 6m29, trong khi Thúy Hằng chỉ đạt 6m23. Sau 2 lượt nhảy liên tiếp dẫm vạch, Thúy Hằng đã có cú nhảy lần 5 đạt 6m29, san bằng thành tích của Trần Thị Loan.

Một tin vui với 2 vận động viên Việt Nam khi Maria Londa thực hiện cú nhảy ở lượt 6 (lượt cuối) chỉ có thể dừng lại ở 6m16. Điều này đồng nghĩa với việc Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng chắc chắn có 2 huy chương cao nhất ở môn nhảy xa.

6m29 chưa phải là thông số tốt nhất của Thúy Hằng, nhưng là màn chào sân SEA Games tuyệt vời của vận động viên Đất Tổ.

Trong lượt nhảy cuối, Thúy Hằng thực hiện không thành công, trong khi Trần Thị Loan ghi dấu với cú nhảy xuất thần với kết quả 6m53 để có được tấm Huy chương Vàng. Song việc giành Huy chương Bạc SEA Games ở tuổi 19 trong lần đầu tham dự là điều rất đáng tự hào và thể hiện những tiềm năng lớn của nữ vận động viên quê ở xã Lai Đồng (tỉnh Phú Thọ).

Hà Thị Thúy Hằng và Trần Thị Loan đã mang về vinh quang cho Việt Nam ở nội dung nhảy xa.

Chia sẻ sau khi giành huy chương, Thúy Hằng cho biết: "Em chưa thực sự hài lòng với thành tích của mình. Em sẽ cố gắng hơn để có thể đổi màu huy chương trong tương lai."

Thúy Hằng chia sẻ niềm vui với mẹ tại sân vận động ở Thái Lan.

Vào tháng 7/2025, thành tích cá nhân tốt nhất trong sự nghiệp của Thúy Hằng chỉ là 6m12. Tới giải vô địch quốc gia, vận động viên này xuất sắc chinh phục mức nhảy 6m37 để có suất dự SEA Games. Con số duy trì ổn định cho tới mức nhảy 6m29 và đạt huy chương SEA Games, thể hiện sự tiến bộ của vận động viên sinh năm 2006.

Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)