Tạ Ngọc Tưởng giành thêm 1 Huy chương Bạc tại SEA Games 33

Sau khi đã giành được 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc ở SEA Games 33, chân chạy của tỉnh Phú Thọ Tạ Ngọc Tưởng đã giành thêm 1 Huy chương Bạc và trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử thể thao Đất Tổ có 3 huy chương SEA Games trong cùng một kỳ đại hội.

Tạ Ngọc Tưởng bước vào nội dung thi đấu cuối của minh ở SEA Games 33 trên đường chạy tiếp sức 4x400m nam. Anh cùng với 3 đồng đội là: Trần Nhật Hoàng, Lê Ngọc Phúc và Vũ Ngọc Khánh với quyết tâm giành giải cao ở nội dung này.

Tạ Ngọc Tưởng nhận vị trí xuất phát và thi đấu rất tốt ở nội dung 4x400m nam.

Giống như nội dung hỗn hợp nam nữ, lần này, Ngọc Tưởng tiếp tục được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh quốc gia trao trọng trách chạy đầu tiên với mục đích tạo khoảng cách sớm với đội bạn. Và Ngọc Tưởng đã làm rất tốt điều này, chàng trai 20 tuổi vượt lên trên vận động viên của Thái Lan trước khi trao gậy cho người đàn anh Trần Nhật Hoàng. Nhật Hoàng và Ngọc Khánh cũng đã làm tốt trong nhiệm vụ duy trì khoảng cách và dẫn trước Thái Lan.

Tạ Ngọc Tưởng trao gậy cho Nhật Hoàng với khoảng cách dẫn trước Thái Lan.

Ngọc Tưởng và các đồng đội giành Huy chương Bạc với thành tích tốt là 3 phút 3 giây 58. Đây là con số đã phá kỷ lục quốc gia và thậm chí vượt qua cả kỷ lục SEA Games kỳ trước là 3 phút 05 giây 47 đã tồn tại tròn 3 thập kỷ.

Với 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, chàng trai 20 tuổi Tạ Ngọc Tưởng trở thành vận động viên của tỉnh Phú Thọ thành công nhất ở SEA Games 33.

Kết thúc SEA Games 33, Tạ Ngọc Tưởng đã giành về cho thể thao Việt Nam 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Cùng với tấm Huy chương Bạc của Hà Thị Thúy Hằng, các vận động viên điền kinh Phú Thọ trong lần đầu tiên được tham dự SEA Games đã tạo nên kỳ tích với 4 tấm huy chương, số lượng chưa từng có với một đội tuyển thể thao thanh tích cao của tỉnh Phú Thọ.

Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)