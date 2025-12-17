Võ sĩ Pencak Silat Phú Thọ giành Huy chương Đồng tại SEA Games 33

Ở môn Pencak Silat, diễn ra tại nhà thi đấu Impact Arena (Nonthaburi, Thái Lan), võ sĩ Pencak Silat của Phú Thọ là Nguyễn Đức Hậu đã giành được 1 tấm Huy chương Đồng.

Nguyễn Đức Hậu tham dự hạng cân đối kháng dưới 45kg nam. Ở vòng tứ kết, anh chạm trán với đối thủ của nước chủ nhà Thái Lan là Nuisoh Adisorn, Đức Hậu đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng với tỷ số là 51-46.

Nguyễn Đức Hậu đã loại võ sĩ chủ nhà Thái Lan để vào bán kết.

Bước vào trận bán kết, võ sĩ Phú Thọ năm nay mới 18 tuổi gặp thử thách lớn khi gặp võ sĩ người Indonesia là Mustakim Khoirudin. Đức Hậu khởi đầu tốt khi dẫn điểm đối phương trong khoảng thời gian đầu trận. Nhưng võ sĩ của Indonesia với lợi thế về thể hình và thể lực đã vươn lên trong quãng thời gian tiếp theo.

Võ sĩ Phú Thọ nhập cuộc khá tốt ở trận bán kết gặp Mustakim của Indonesia.

Ở hiệp đấu thứ 3, trong ít giây còn lại, Đức Hậu đã để thua đáng tiếc với tỷ số 47-49 và nhận tấm Huy chương Đồng.

Tình huống Mustakim phạm quy khi đấm trúng mặt Đức Hậu.

Sau trận đấu, Ban huấn luyện của Indonesia rất tôn trọng và giành sự động viên cho võ sĩ Việt Nam.

Việc một vận động viên mới chỉ 18 tuổi, lần đầu dự SEA Games và giành Huy chương Đồng cũng đã là một thành tích rất đáng khích lệ. Với sức trẻ, võ sĩ Đức Hậu sẽ trở lại trong tương lai và có nhiều cơ hội đổi màu huy chương trong các kỳ SEA Games tiếp theo.

Huấn luyện viên Lê Tiến Tuấn của Phú Thọ cũng đóng góp lớn cho đội tuyển Pencak Silat quốc gia.

Ngoài ra, trong thành phần Ban huấn luyện của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cũng có 2 huấn luyện viên của Phú Thọ là Lê Tiến Tuấn và Nguyễn Bá Trình. Các huấn luyện viên có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Pencak Silat Việt Nam ở giải đấu lần này.

Huy Trần (từ Nonthaburi, Thái Lan)