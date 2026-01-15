Văn hóa - Xã hội
Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký phát hành bộ tem chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Bộ tem ra mắt nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa Liềm làm trung tâm tạo nên một bố cục vững chắc, tỏa sáng hào quang của lý tưởng và niềm tin. Hình ảnh ngôi sao vươn cao tượng trưng cho sự cất cánh của dân tộc trong kỷ nguyên công nghệ số, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực then chốt để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Hình ảnh các tầng lớp nhân dân đồng lòng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng và ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là sự thể hiện sống động về một Việt Nam đoàn kết, đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bộ tem gồm 1 mẫu, khuôn khổ 43x32 (mm), giá mặt 4.000 đồng, do hoạ sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (năm 1960) đến nay, vào mỗi kỳ Đại hội, ngành Bưu điện đều phát hành bộ tem chào mừng, góp phần lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, phản ánh sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và những thành tựu to lớn của Cách mạng Việt Nam.

Theo Báo Điện tử Chính phủ


Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
2026-01-15 09:28:00

baophutho.vn Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, mỗi giọt máu trao đi đã và đang góp phần giúp đỡ những...

Mái nhà chung của những phận đời yếu thế

Mái nhà chung của những phận đời yếu thế
2026-01-14 15:21:00

baophutho.vn Có một nơi lặng lẽ nhưng bền bỉ cưu mang những phận đời kém may mắn nhất trong xã hội. Đó là Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người...

