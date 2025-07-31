Phát hiện gần 5 tấn thịt lợn bốc mùi, không rõ nguồn gốc

Khoảng 15 giờ ngày 30/7, trong quá trình trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an xã Liên Châu đã phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Hoàng Văn Kiểm, sinh năm 1986, trú tại thôn Cẩm Viên, xã Liên Châu nhập thịt gia súc bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Cơ quan công an phát hiện 2,7 tấn thịt lợn chưa qua sơ chế, được phủ bạt và đã ngả màu, bốc mùi hôi thối.

Số lượng thịt bẩn được nhập về với mục đích chế biến thành lạp xưởng, thịt sấy khô và thịt hun khói.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Liên Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận trong khuôn viên sân nhà ông Kiểm có 2,7 tấn thịt lợn chưa qua sơ chế, được phủ bạt, đã ngả màu và bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, khoảng 2 tấn thịt lợn khác được bảo quản trong tủ cấp đông.

Qua làm việc, ông Kiểm khai nhận số lượng thịt lợn trên được nhập với mục đích chế biến thành lạp xưởng, thịt sấy khô và thịt hun khói để tiêu thụ. Ông không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số thịt.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 138,5kg lạp xưởng, 224,5kg thịt sấy khô và 206kg thịt hun khói thành phẩm không có nhãn mác, không đảm bảo điều kiện bảo quản theo quy định.

Công an xã Liên Châu tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an xã Liên Châu đã phối hợp với chính quyền xã, Chi cục Thú y và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vụ việc, tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm đối với số thịt và thành phẩm trên. Đồng thời, lực lượng chức năng đã niêm phong khoảng 2 tấn thịt lợn đang được cấp đông và tiêu huỷ 2,7 tấn thịt lợn bốc mùi để dưới nền sân theo đơn tự nguyện của ông Kiểm.

Hiện Công an xã Liên Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lê Minh