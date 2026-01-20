Phát huy hiệu quả Dự án quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc

Dự án quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc khởi công từ giữa năm 2021. Hiện nay, các gói thầu thuộc dự án đã hoàn thành các hợp phần, vượt thời gian hơn một năm so với thời hạn cho phép. Qua vận hành thử nghiệm thực tế tiêu thoát nước lũ năm 2024 và 2025, công trình đã phát huy hiệu quả chống lũ và ngập úng, thúc đẩy sản xuất an toàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trạm điều tiết Cầu Sắt đã hoàn thành bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), trong đó vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 1.532 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống lũ, chống ngập, giảm thiểu tác động của thiên tai tại 7 huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Đồng thời, kiểm soát nguy cơ lũ lụt, cắt giảm điều tiết lũ cho lưu vực sông Phan, sông Cà Lồ; tạo lập hạ tầng phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Ngoài ra, dự án góp phần cải tạo môi trường sinh thái và hình thành các hồ điều hoà, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức đã hoàn thành chuẩn bị và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án quản lý nguồn nước ngập lụt Vĩnh Phúc gồm 3 hợp phần với 15 gói thầu hạng mục công trình trải dài trên địa bàn rộng 17 xã mới thuộc khu vực Vĩnh Phúc. Thời gian kết thúc toàn bộ dự án được giao đến tháng 6/2025. Với sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ban, ngành, địa phương, đến nay toàn bộ các gói thầu đã hoàn thành thi công, chạy thử, một số hạng mục đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Gói thầu CW01A, xây dựng kênh hút từ ĐT.303 đến hồ điều hòa và trạm bơm Nguyệt Đức đã hoàn thành đưa vào vận hành thử. Trạm bơm tiêu Nguyệt Đức có lưu lượng tiêu 80,0m3/s gồm 8 tổ máy bơm trục đứng, đảm nhiệm tiêu thoát cho 19.600ha. Xác định đây là hạng mục quan trọng của dự án, chủ đầu tư, nhà thầu đã huy động cao nhất nhân lực, phương tiện máy móc thi công, tiến hành thi công 3 ca liên tục trong hơn 20 tháng.

Đến 31/12/2023, công trình đã cơ bản hoàn thành, tiến hành chạy thử toàn bộ trạm bơm đảm bảo an toàn. Kỹ sư Đặng Đình Trung, Chỉ huy Phó công trình (Liên danh Công ty LILAMA - Bơm Hải Dương - Xây lắp Thủy lợi Hải Dương) cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 cùng với thời tiết, công tác giải phóng mặt bằng nhưng với sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân, công trình đã hoàn thành chạy thử đảm bảo các thông số kỹ thuật theo đúng cam kết .

Hiệu quả của dự án đã phát huy ngay sau khi hoàn thành. Năm 2024, cơn bão số 3 (Yagi) gây mưa rất lớn kéo dài và ngập úng trên diện rộng, hệ thống chống ngập của dự án đã hoạt động rất hiệu quả, không còn ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và các khu công nghiệp nằm trong vùng dự án. Năm 2025, dự án đã phát huy hiệu quả khi các cơn bão số 9, 10, 11 liên tiếp tác động trực tiếp đến các tỉnh khu vực Bắc Bộ với cường độ mạnh nhưng toàn bộ phạm vi dự án hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định và không xảy ra ngập lụt, giữ an toàn sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

Trạm bơm tiêu Kim Xá đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Ông Nguyễn Bảo Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc cho biết: Đến nay, cả 3 hợp phần, các gói thầu đều thực hiện đúng thời gian, tiến độ, chất lượng, khối lượng công việc đề ra; công tác giải ngân vốn hoàn thành đúng tiến độ. Các hợp phần của dự án sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong phòng chống lũ và ngập úng.

Dự án góp phần bảo vệ 68,2% diện tích (712km2) của 17 xã khu vực Vĩnh Phúc, giảm hơn 5.700ha diện tích bị ngập úng, trong đó 85% đất nông nghiệp, thủy sản. Ngoài ra, dự án giảm thiểu hơn 806,8 kg chất thải mỗi ngày, kiểm soát nguy cơ lũ lụt, điều tiết lũ cho lưu vực sông Phan, sông Cà Lồ với 495 nghìn người dân được hưởng lợi trực tiếp; khoảng 120 nghìn người hưởng lợi từ 14 điểm xử lý nước thải phân tán dọc sông Phan... Dự án cũng tiêu thoát lũ, tích trữ nước và điều hoà cho sông Phan, sông Cà Lồ phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Xuân Hùng