Mã số vùng trồng - “chìa khóa” cho nông sản vươn xa

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cấp và quản lý mã số vùng trồng. Thông qua việc rà soát, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, hướng dẫn áp dụng các quy trình canh tác an toàn và tăng cường tập huấn, tuyên truyền, người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Việc xây dựng và cấp mã số vùng trồng không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với nông sản xuất khẩu mà còn là công cụ hữu hiệu để quản lý chất lượng sản phẩm. Mỗi mã số được cấp đồng nghĩa với việc khu vực sản xuất đó phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quy trình canh tác, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và khả năng truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, các doanh nghiệp, đơn vị thu mua và người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm soát thông tin về sản phẩm, từ địa điểm sản xuất, quy trình chăm sóc đến khâu thu hoạch và bảo quản.

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp hạt giống Đất Tổ chăm sóc diện tích hành xanh đã được cấp mã số vùng trồng, tạo thuận lợi cho quản lý chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phú Thọ hiện có 109 mã số vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc... với diện tích 946ha. Các mã số vùng trồng này chủ yếu thuộc các cây trồng chủ lực và có lợi thế của địa phương như bưởi, nhãn, thanh long, chuối và mía. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng và cấp 684 mã số vùng trồng phục vụ nội địa, với tổng diện tích hơn 7.800ha. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng 4 mã số cơ sở đóng gói quả tươi đủ điều kiện duy trì mã số xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản của tỉnh tham gia vào chuỗi cung ứng xuất khẩu ổn định và bền vững.

Để mã số vùng trồng phát huy hiệu quả, các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện sản xuất sau khi được cấp mã số. Các hộ dân và hợp tác xã được yêu cầu thực hiện nghiêm việc ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì uy tín của nông sản địa phương trên thị trường.

Một trong những mô hình tiêu biểu trong việc xây dựng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng là Hợp tác xã Nông nghiệp hạt giống Đất Tổ, xã Lâm Thao. Hợp tác xã hiện có 157 hộ thành viên, tổng diện tích sản xuất 25ha, tập trung chủ yếu tại các vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho canh tác rau màu. Nhờ tổ chức sản xuất bài bản và áp dụng các quy trình kỹ thuật đồng bộ, hợp tác xã đã từng bước khẳng định chất lượng sản phẩm trên thị trường. Trong tổng diện tích sản xuất của đơn vị, hiện có gần 13ha được canh tác theo hướng VietGAP, đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Tất cả các khâu từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có sự giám sát của ban quản lý hợp tác xã cũng như cơ quan chuyên môn.

Đặc biệt, hợp tác xã đã có 3,6ha hành xanh được chứng nhận sản phẩm OCOP và cấp mã số vùng trồng. Việc được cấp mã số vùng trồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã trong việc quản lý chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, sản phẩm hành xanh của hợp tác xã ngày càng được thị trường tin tưởng, mở rộng cơ hội tiêu thụ tại nhiều kênh phân phối khác nhau.

Ông Phan Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Sau khi được cấp mã số vùng trồng, các hộ thành viên đều nâng cao ý thức trong việc tuân thủ quy trình sản xuất. Việc ghi chép nhật ký đồng ruộng, quản lý vật tư nông nghiệp và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và bảo đảm uy tín của thương hiệu.

Việc chú trọng cấp và quản lý mã số vùng trồng đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường tiêu thụ. Khi các vùng sản xuất được quản lý chặt chẽ và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nông sản địa phương sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các thị trường khó tính, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững.

Hoàng Hương