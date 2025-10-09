Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng vùng Thủ đô (*)

Phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 – 2030 tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đưa phong trào thi đua trở thành động lực mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy phát biểu tại Đại hội.

Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh bạn, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động!

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua; ghi nhận những đóng góp quan trọng của các điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, đồng chí đã chỉ đạo, định hướng một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần triển khai trong thời gian tới để tỉnh Phú Thọ vươn lên.

Đại hội trân trọng cảm ơn và xin nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới. Kính mong đồng chí Phó Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra. Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch nước đã trao những phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước, để thực hiện mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hoá lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, tôi triển khai một số nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2025-2030 với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.

Thứ hai, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ “bốn tốt”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thi đua xây dựng một số “Đảng bộ số, chính quyền số, công dân số”; đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong trong chuyển đổi số. Tập trung xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, với thước đo là sự hài lòng của người dân.

Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nêu cao ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, cùng hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và mọi người dân chung sức, đồng lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo để xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Thứ ba, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH: Các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp Nhân dân cần ra sức thi đua, đồng tâm hiệp lực, tập trung xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, hài hòa trên các lĩnh vực, phục vụ phát triển; tháo gỡ kịp thời những nút thắt, điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Đến năm 2030, quy mô tổng sản phẩm cao gấp hai lần năm 2025; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 11-12%/năm; thu ngân sách đến năm 2030 đạt trên 85.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 220-230 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ độ thị hóa đạt 35- 40%; hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng giao theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Khai thác tiềm năng lợi thế là tỉnh tiếp giáp với thành phố Hà Nội và nằm trong vùng Thủ đô có kết cấu hạ tầng đa dạng để thực hiện tái thiết không gian phát triển đô thị theo hướng mở, gắn với xây dựng trục cảnh quan các công trình kiến trúc đặc sắc, tăng cường kết nối các đô thị lớn với nhau. Đặc biệt là ba đô thị trước đây là Hòa Bình, Vĩnh Yên và Việt Trì.

Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, năng suất, chất lượng, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước về công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo.

Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, bền vững, sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao hữu cơ, tuần hoàn và gắn với việc xây dựng nông thôn mới hiện đại mang bản sắc riêng theo hướng nông nghiệp xanh, nông thôn phát triển, nông dân giàu có. Đến năm 2030, tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên 85%, trong đó có trên 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thứ tư, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, phát huy giá trị lịch sử gắn với bảo tồn các di sản văn hóa của Đất Tổ Hùng Vương; phát triển văn hóa, nguồn lực con người trở thành nền tảng sức mạnh nội sinh, động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đưa công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa trở thành ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh; khơi dậy ý chí khát vọng phát triển quê hương đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn một nghèo; số lao động có việc làm trong nền kinh tế khoảng 2,4 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 80- 85%; tỷ lệ lao động có bằng cấp đạt chứng chỉ từ 40-45%; tốc độ tăng năng suất bình quân trên 12%/năm.

Ưu tiên nguồn lực để xây dựng kiên cố hóa, hiện đại hóa trường học, lớp học, đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn; tăng cường đổi mới sáng tạo trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn. Đến năm 2030, tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia trên 95%.

Ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở trang thiết bị y tế phương tiện và nguồn nhân lực y tế; xây dựng một số cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo chức năng của vùng; hình thành tối thiểu một bệnh viện hạng đặc biệt, một bệnh viện lão khoa, một trường đại học y dược, một số bệnh viện chuyên ngành và bệnh viện vệ tinh; đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng và của cả nước; đến năm 2050 có 19 bác sĩ/một vạn dân và 50 giường/một vạn dân. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 100%.

Thứ năm, thi đua giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, sẵn sàng ứng dụng kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu được quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Nâng cao vai trò của cộng đồng dân cư trong gìn giữ an ninh trật tự phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đến năm 2030 không còn địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội; phấn đấu không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; giảm ít nhất 50% xã, phường không có ma túy.

Đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, đông người và trở thành điểm nóng.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý

Thưa đại hội

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần, trách nhiệm, đẩy mạnh và phát động triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thiết thực đi vào cuộc sống.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, những người con quê hương Phú Thọ đang sinh sống học tập trong và ngoài nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân các dân tộc, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh sẽ xuất hiện thêm nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu làm rạng rỡ bản lĩnh, truyền thống quê hương Đất Tổ - cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Một lần nữa kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch nước, các đồng chí đại biểu khách quý, chúc đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

