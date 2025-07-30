Phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phường Tân Hoà được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính của phường Tân Hòa, xã Hoà Bình và xã Yên Mông với tổng diện tích tự nhiên 56.986 km2. Toàn phường có 26 tổ, xóm dân cư với 3.415 hộ, gần 14 nghìn nhân khẩu. Điểm đặc biệt của phường Tân Hòa là có cả tổ dân phố khu vực đô thị, dân cư tập trung đông đúc cả vùng nông thôn, dân cư sống rải rác. Phường có 241 hộ, 544 nhân khẩu tạm trú. Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, ngoài lực lượng nòng cốt là Công an chính quy, phường phát huy tốt vai trò lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tối cuối tuần, chúng tôi cùng các đồng chí Công an phường Tân Hòa và Tổ An ninh trật tự cơ sở số 7 đi tuần tra trên tuyến đường Hòa Bình. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bạch Công Hanh, Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở số 7 cho biết: Buổi tối, nhất là vào dịp cuối tuần trên tuyến đường này thường có các nhóm thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người đi đường do đó, chúng tôi phải thường xuyên cùng Công an phường tiến hành công tác tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì tình trạng trên đã giảm đáng kể.

Cảnh sát khu vực phường Tân Hòa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nắm bắt tình hình ANTT tại Tổ dân phố số 7.

Cùng với Tổ An ninh trật tự cơ sở số 7, thời gian qua, các tổ ANTT cơ sở trên địa bàn phường Tân Hòa tích cực tham gia công tác tuần tra, nhất là tuần tra đêm; kịp thời phát hiện, giải tán một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập về khuya, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Không chỉ tham gia tuần tra đảm bảo ANTT, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Tân Hòa còn phát huy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, kết nối giúp Công an phường triển khai các nhiệm vụ như thu thập và quản lý dữ liệu dân cư, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động cho người dân, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013...

Xác định vai trò quan trọng của lực lượng bán chuyên trách này nên ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới kể từ ngày 1/7 vừa qua, bên cạnh việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức của lực lượng công an phường, lãnh đạo Công an phường Tân Hòa đặc biệt chú trọng đến việc củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn xã.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy - Trưởng Công an phường Tân Hòa cho biết: Toàn phường Tân Hòa có 78 thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, hoạt động tại 26 tổ, xóm trên địa bàn phường. Lực lượng ANTT cơ sở là “cánh tay nối dài” của công an phường; góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư.

Việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, lấy cơ sở làm trọng tâm, lòng dân làm gốc, là nền tảng để xây dựng xã hội kỷ cương, phát triển bền vững. Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa lực lượng công an chính quy với Nhân dân, góp phần mang lại những chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Để phát huy vai trò lực lượng ANTT, công an phường kịp thời tổ chức hội nghị gặp mặt sau sáp nhập, triển khai các nội dung công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; phổ biến một số quy định mới theo Luật Cư trú, Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn liên quan; quán triệt tinh thần trách nhiệm, kỹ năng phối hợp và phương pháp xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Thực tế cho thấy, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phường Tân Hòa đã làm tốt việc phối hợp với công an phường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong đảm bảo ANTT; chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Dương Liễu