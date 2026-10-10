Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Nghị quyết 57

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57), Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn công tác và đời sống Nhân dân.

Nhiều cách làm thiết thực từ cơ sở

Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số, vững bước tương lai.

Nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những trường hợp hạn chế khả năng đi lại tiếp cận công nghệ, thời gian qua, Công an xã Yên Kỳ đã phối hợp với gia đình và lực lượng ở cơ sở đến tận nơi cư trú để hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh, kích hoạt tài khoản và giải đáp vướng mắc về các tiện ích số. Tính đến ngày 5/10/2026, đơn vị đã hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và trao tặng SIM cho 16 trường hợp thuộc nhóm yếu thế trên địa bàn.

Tại xã Hùng Việt, xuất phát từ thực tế nhiều học sinh còn hạn chế về điều kiện tiếp cận và thực hành công nghệ thông tin, Công an xã đã khảo sát nhu cầu, xây dựng mô hình “Công an xã Hùng Việt đồng hành cùng em khám phá tri thức số, vững bước tương lai”. Được ra mắt ngày 31/5/2026, mô hình hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, với các lớp học được tổ chức vào dịp cuối tuần. Công an xã trực tiếp xây dựng chương trình, biên soạn giáo án và bố trí cán bộ giảng dạy. Theo Thượng tá Phan Ngọc Tuấn - Trưởng Công an xã Hùng Việt, đến tháng 9/2026, mô hình đã thu hút 378 học sinh đăng ký tham gia, được chia thành 12 lớp theo nhóm tuổi, chủ yếu từ lớp 1 đến lớp 9.

Tại xã Hiền Lương, Công an xã tham mưu xây dựng mô hình “Tổ liên gia số” trên cơ sở các cụm dân cư liền kề, phát huy vai trò của đại diện hộ gia đình, các đoàn thể và lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Với phương châm “người biết nhiều chỉ người biết ít, người biết ít chỉ người chưa biết”, mô hình trở thành cầu nối giúp người dân tiếp cận các tiện ích số.

Thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư, Công an xã hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, người cao tuổi và những người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ được quan tâm hỗ trợ, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.

Những mô hình cụ thể cho thấy, việc triển khai Nghị quyết 57 tại cơ sở đang từng bước đi vào thực chất, gắn với nhu cầu của người dân. Đây cũng là cơ sở để Công an tỉnh tiếp tục nhân rộng những cách làm hiệu quả, đưa các tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng.

Quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn

Các đội tham gia diễn tập an ninh mạng tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở, Công an tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn công tác.

Đến nay, 148/148 xã, phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57. Trong tổng số 128 nhiệm vụ cấp trên giao được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của Công an tỉnh, có 28 nhiệm vụ đã hoàn thành, 100 nhiệm vụ đang được triển khai.

Thực hiện Kế hoạch hành động số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhất là kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an ninh mạng.

Lực lượng Công an tập trung kết nối các hệ thống thông tin quan trọng với đầu mối giám sát 24/7; định kỳ kiểm tra tài khoản, phân quyền và dữ liệu nhạy cảm. Đồng thời, lực lượng triển khai kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) đối với các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên. Đến nay, cả 16/16 hệ thống thông tin trọng yếu cấp độ 3 của tỉnh đã hoàn thành kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Công an tỉnh cũng phối hợp tổ chức thành công chương trình diễn tập an ninh mạng năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế kiểm tra tại cơ sở cho thấy việc triển khai Nghị quyết 57 vẫn gặp khó khăn về hạ tầng, trang thiết bị, số hóa, kết nối dữ liệu, phần mềm điều hành, nhân lực số và cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác Công an, bảo đảm an ninh, trật tự tại một số nơi còn hạn chế. Những vấn đề này đòi hỏi phải xác định đúng nguyên nhân, rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại cơ sở ngày 2/10/2026, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 của tỉnh, yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện tiến độ thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ điểm nghẽn và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; chủ động tháo gỡ khó khăn, không để nhiệm vụ chậm tiến độ kéo dài. Đồng thời, việc chuyển đổi số phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và chuyển đổi trạng thái công tác, bảo đảm thực chất, tránh hình thức.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tham mưu, điều phối, kiểm tra và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh tiếp tục lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quỳnh Chi